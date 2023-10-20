Euribor быстро упадет только в случае серьезной рецессии

С одной стороны, по мнению Уускюла, краткосрочный темп инфляции в течение года вырос, если посмотреть на трехмесячный рост цен в еврозоне. С другой стороны, базовая инфляция немного снизилась и уже в течение нескольких месяцев демонстрировала признаки замедления. Рост цен на нефть, который сопровождает конфликт на Ближнем Востоке, увеличит инфляцию в краткосрочной перспективе, но сам конфликт ухудшает экономические перспективы, сказал эксперт.