Недвижимость
20.10.2023, 10:00

Euribor быстро упадет только в случае серьезной рецессии

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ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Эксперт не видит никаких признаков быстрого падения Euribor – такое было бы возможно, прежде всего в случае значительного экономического спада, которого ожидать не следует, пишет dv.ee.

„В декабре Центробанк окажется перед дилеммой“, - сказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

С одной стороны, по мнению Уускюла, краткосрочный темп инфляции в течение года вырос, если посмотреть на трехмесячный рост цен в еврозоне. С другой стороны, базовая инфляция немного снизилась и уже в течение нескольких месяцев демонстрировала признаки замедления. Рост цен на нефть, который сопровождает конфликт на Ближнем Востоке, увеличит инфляцию в краткосрочной перспективе, но сам конфликт ухудшает экономические перспективы, сказал эксперт.

Если взглянуть на разницу между 12-месячным и 6-месячным Euribor, то можно предположить, что годовой Euribor уже в ближайшие недели будет ниже 6-месячного.

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