Недвижимость
21.10.2023, 08:07

Правительство не поддержало предложение запретить россиянам покупать недвижимость в Эстонии

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Narva Jõesuu maja
Narva Jõesuu maja
ФОТО: Andres Putting | Delfi/Eesti Ajalehed

Правительство не поддержало идею Консервативной народной партии (EKRE) о запрете гражданам России без вида на жительство покупать недвижимость в Эстонии, пишет rus.err.ee.

Помимо физических лиц, законопроект, инициированный EKRE, также не позволил бы приобретать недвижимость в Эстонии и юридическим лицам, которые связаны с российскими гражданами, передают радионовости ERR.

Однако, по предложению министра регионального развития, проект не был поддержан. Совместно с Министерством внутренних дел будет рассмотрен вопрос о том, как разрешить ограничение на приобретение недвижимости гражданами третьих стран в целях обеспечения безопасности Эстонии.

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