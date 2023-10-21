21.10.2023, 08:07
Правительство не поддержало предложение запретить россиянам покупать недвижимость в Эстонии(7)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Правительство не поддержало идею Консервативной народной партии (EKRE) о запрете гражданам России без вида на жительство покупать недвижимость в Эстонии, пишет rus.err.ee.
Помимо физических лиц, законопроект, инициированный EKRE, также не позволил бы приобретать недвижимость в Эстонии и юридическим лицам, которые связаны с российскими гражданами, передают радионовости ERR.
Однако, по предложению министра регионального развития, проект не был поддержан. Совместно с Министерством внутренних дел будет рассмотрен вопрос о том, как разрешить ограничение на приобретение недвижимости гражданами третьих стран в целях обеспечения безопасности Эстонии.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.