Банк: как взять жилищный кредит под залог старой недвижимости

Пандемия коронавируса подтолкнула многие семьи к покупке более просторного и комфортного жилья. По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, после первого шока рынок недвижимости быстро оживился. „Появилась возможность работы из дома. В связи с этим многим стало не хватать имеющейся жилой площади. Были и те, кто осуществил свою давнюю мечту о переезде – возможность удаленной работы больше не предполагает жизни в непосредственной близости от рабочего места“, – объясняет Ватсель.

Во времена пандемии, у жителей Эстонии осталось больше свободных денег по сравнению с прошлыми годами, поскольку не было возможности их тратить. „Это дало людям возможность задуматься о том, чтобы ходатайствовать о кредите и переехать в новый дом“, – говорит она. По её словам, эта тенденция существует и сегодня. При улучшении жилищных условий люди часто думают о будущем своих детей или о возможности увеличения своего состояния к пенсии.

Однако для того, чтобы переехать со старой квартиры в более просторное жилье, недостаточно иметь только подходящий доход, чтобы платить кредитные взносы. Нужно иметь довольно внушительную сумму в качестве первого взноса. „Поскольку в последние годы цены на недвижимость росли, вы можете воспользоваться возможностью и использовать старую квартиру или дом в качестве залога для покупки новой недвижимости“, – говорит Ватсель.