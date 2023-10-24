Банк: как взять жилищный кредит под залог старой недвижимости
Все больше покупателей новой недвижимости вместо первого взноса предпочитают заложить свою старую квартиру или дом.
Пандемия коронавируса подтолкнула многие семьи к покупке более просторного и комфортного жилья. По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, после первого шока рынок недвижимости быстро оживился. „Появилась возможность работы из дома. В связи с этим многим стало не хватать имеющейся жилой площади. Были и те, кто осуществил свою давнюю мечту о переезде – возможность удаленной работы больше не предполагает жизни в непосредственной близости от рабочего места“, – объясняет Ватсель.
Во времена пандемии, у жителей Эстонии осталось больше свободных денег по сравнению с прошлыми годами, поскольку не было возможности их тратить. „Это дало людям возможность задуматься о том, чтобы ходатайствовать о кредите и переехать в новый дом“, – говорит она. По её словам, эта тенденция существует и сегодня. При улучшении жилищных условий люди часто думают о будущем своих детей или о возможности увеличения своего состояния к пенсии.
Однако для того, чтобы переехать со старой квартиры в более просторное жилье, недостаточно иметь только подходящий доход, чтобы платить кредитные взносы. Нужно иметь довольно внушительную сумму в качестве первого взноса. „Поскольку в последние годы цены на недвижимость росли, вы можете воспользоваться возможностью и использовать старую квартиру или дом в качестве залога для покупки новой недвижимости“, – говорит Ватсель.
Предположим, что стоимость нового объекта недвижимости составляет 200 000 евро, а банк хочет получить 15% от суммы в качестве первого взноса, то есть 30 000 евро. В свою очередь, остаток кредита за „старую“ квартиру составляет 100 000 евро, а рыночная стоимость недвижимости - 170 000 евро. „Банк готов рассматривать такую недвижимость в качестве залога для необходимого первого взноса, так как её рыночная стоимость достаточно высока. Следовательно размер кредита составит 100 000 + 30 000 = 130 000, то есть 76%. Если доход клиента покрывает всю сумму кредита (100 000 + 200 000 = 300 000 евро), то новый дом можно купить и без использования собственного взноса. Второй жилищный кредит можно получить на выгодных условиях несмотря на то, что у клиента уже есть один жилищный кредит.“
Однако при подаче заявки на второй жилищный кредит следует учитывать, что его можно получить на выгодных условиях только в случае, если приобретаемая недвижимость становится новым домом для клиента, то есть ходатайствующие о кредите туда переезжают. Если новую недвижимость планируется приобрести с целью инвестирования и сдачи в аренду, то условия кредита будут другие – это будет частный кредит, с минимальным собственным взносом от 30%, и процентной ставкой от 3,5% плюс еврибор.
По-прежнему существует миф, что новый кредит можно взять только в том банке, где уже взят первый жилищный кредит. „На самом деле существуют возможности рефинансирования старого кредита в новом банке без комиссии за переоформление, чтобы можно было использовать оба объекта недвижимости в качестве залога“, - поясняет Ватсель.
Хотя покупка новой квартиры под залог старой – отличная возможность стать обладателем двух объектов недвижимости, Ватсель советует тщательно рассмотреть ежемесячные платежи при более высокой процентной ставке, чтобы в случае роста ставки еврибор семья бы справилась с кредитными обязательствами. „Жилищные кредиты достаточно гибкие, и если возникнет необходимость продать один объект недвижимости, чтобы снизить кредитные обязательства, то это тоже можно сделать“, - заключает Ватсель.