Аналитик: остывший рынок недвижимости позволяет купить подешевле

Факторы, тормозящие экономику Эстонии, продолжают оказывать негативное влияние и на сектор недвижимости. Рынок в целом функционирует удовлетворительно, и видно, что результаты третьего квартала соответствуют общим экономическим показателям. Однако по мере восстановления экономики недвижимость по сегодняшним ценам может стать недоступной.

Общее количество сделок купли-продажи недвижимости в Эстонии в третьем квартале было на 17,1% ниже, чем за тот же период год назад, и на 8% ниже, чем в среднем за многолетний период. Общая стоимость сделок в этом году составила 1,13 млрд евро, что на 17,3% меньше, чем годом ранее. Потребительское доверие и интерес слабы, а общая покупательная способность снизилась.