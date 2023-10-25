Дороги ли дрова нынче и возможно ли снижение цен к зиме?(3)
В зданиях с центральным отоплением уже включили тепло, а над трубами домов, отапливаемых твердым топливом, все чаще вьется дымок. Приближаются холода, и тем, кто не запасся дровами в течение лета, стоит проверить состояние своих поленниц и дровников. „МК-Эстония“ выяснила, почем сейчас дрова и брикеты.
В 2022 году цены на дрова перед началом отопительного сезона в Эстонии выросли почти в три раза по сравнению с 2021 годом. Если в декабре 2021 года кубометр дров можно было купить еще за 45 евро, то чем позже совершалась покупка, тем больше приходилось платить.
В сентябре 2022 года за кубометр уже просили 130–140 евро. В мае-июне 2023 года цена кубометра колебалась в пределах 70–85 евро, в зависимости от породы дерева (смешанная древесина – дешевле, серая ольха – дороже, черная ольха – еще дороже, самая дорогая традиционно береза продавалась по 90–100 евро за кубометр).
Сейчас цены на кубометр дров на сайте kyttepuud.ee колеблются от 68 до 93 евро. Не так уж дешево, но все же не дороже, чем в прошлом году.
Цены не выросли – и на том спасибо
Продавцы дров констатируют: цена на твердое топливо в этом году не увеличилась по сравнению с прошлым годом, а местами снизилась, и даже существенно.
Тому есть ряд причин: во‑первых, стабилизировались цены на электричество и газ, во‑вторых, синоптики обещают зиму более мягкую, чем предыдущая, в‑третьих, на волне ажиотажа люди закупили в прошлом году столько дров, пеллет и брикетов, что запаса им хватит еще надолго.
Для потребителя это – хорошая новость, для продавцов – не очень, поскольку прибыли от продажи дров будут минимальными. По оценке торговцев, до прошлогоднего уровня цены вряд ли поднимутся, но ниже точно не станут.
„Цена на дрова упала почти вдвое по сравнению с прошлым годом, – говорит Индрек Ива, представитель Pajaka Puit OÜ. – В основном это связано с падением цен на другие энергоносители – электричество, газ. Колебания цен также обусловлены сезоном – весной они, как правило, несколько выше, чем осенью. В современном мире никто ничего не может предсказать, но надо сказать, что затраты на рабочую силу, топливо и т. д. растут со времен коронавируса и не будут снижаться. Я не вижу причин, чтобы цена упала ниже текущего уровня, если только незначительно“.
„За счет снижения закупочной стоимости сырья (бревен для заготовки дров) цена на дрова сейчас – немного ниже, чем в прошлом году. Но стоимость топлива, скорее всего, все же вырастет, так как планируется введение и повышение целого ряда налогов, а также размер минимального вознаграждения за труд. Да и в целом инфляция тоже играет свою роль“, – считает член правления Greenall OÜ Илья Дзюба.
Пеллеты и брикеты дешеветь не собираются
С пеллетами и брикетами ситуация – более сложная. Поскольку их производят из опилок, которые получают с лесопилок, а лесопильный сектор в целом сейчас находится не в лучшем состоянии, то с сырьем для производства пеллет и брикетов могут возникнуть проблемы – дефицит сырья производители ощущают уже сейчас, и это непременно отразится на цене конечного продукта. Так же, как и в случае с дровами, на цену будет оказывать влияние доступность электричества и газа.
Как пояснил частный продавец брикетов из Пярнумаа, цены на брикеты могли бы вырасти уже сегодня, если бы их не сдерживали нынешние (сравнительно низкие) цены на газ и электроэнергию. По сравнению с прошлым годом ситуация на рынке более спокойная, ажиотажного спроса нет, покупатели выжидают, не упадет ли цена, но этого, вероятнее всего, не произойдет. Кроме того, если зима будет холодной и затяжной, дефицит брикетов и пеллет будет больше, и цена неизбежно пойдет вверх.
Сейчас можно купить пеллеты по цене 300–320 евро за тонну, березовые брикеты стоят 300–320 евро за поддон (960 кг).
Выгоды от вложений ждать придется долго
Какое топливо выгоднее всего покупать жителям Эстонии, живущим в домах с печным отоплением, зависит от конкретного дома и его отопительной системы, отмечают специалисты.По их словам, имеет смысл покупать тот вид топлива, который подходит для их отопительного очага. И в целом нет смысла переходить на какой-то другой вид топлива, так как изменение отопительной системы – довольно дорогое удовольствие, а окупить затраты на изменения отопительной системы удастся лишь спустя десятилетия. Так как в этом году может быть дешевле топить дровами, в следующем году – газом, еще через год – пеллетами, и так далее.“Жители Эстонии из дров наиболее высоко ценят берёзу, – говорит Дзюба, – потом идёт ольха. Хвойные породы выбирают люди, живущие в домах с закрытой системой отопления, так как эти дрова „стреляют“ и ими не топят открытые камины“.Наиболее востребованны дрова из серой ольхи. Более высокая теплотворная способность черной ольхи и березы тоже вызывает спрос, но такая древесина требует более длительной сушки – не менее двух лет. „Ольха серая продается по самой низкой цене и потому очень популярна, но ценят ее и за комфорт – она высыхает за весну-лето. Далее следует черная ольха, а осенью – еще и хвойный лесной сушняк, который немного дороже серой ольхи, но, по сути, им можно уже сразу топить. На мой взгляд, в доме с печным отоплением лучшее топливо – дрова, но все зависит от того, у кого какой отопительный прибор. Например, для дровяного газового котла нужны ясень или береза с высокой теплотворной способностью, но они также должна быть высушенными не менее 2–3 лет“, – объясняет Ива.
Будьте внимательны
Специалисты советуют: при покупке дров следует обращать внимание на то, чтобы дрова, которые вам привезли, были сложены в машине, а не накиданы, так как это может уменьшить реальный объём дров до 1,5 раза. Ну и, конечно, стоит обратить внимание: сухие дрова, полусухие или сырые. Сухими можно топить сразу, полусухие должны ещё сохнуть как минимум один сезон, сырые – два сезона.
„Если вы живёте только сегодняшним днём, то можно покупать твердое топливо на один сезон. Но люди более дальновидные обычно запасаются дровами на три сезона – сухие на первый, полусухие на следующий, так как через год они станут уже сухими, и сырые на последующий сезон, так как они просохнут как надо через два сезона, – советует Дзюба. – Соответственно, каждый год нужно будет докупать сырые дрова на один сезон“.
„Сегодня стоило бы купить сырые дрова на сезон 2024/2025, но, если есть место в сарае, почему бы не приобрести больший запас, – говорят продавцы дров. – Что в руках, то в руках“.Дрова нужно хранить в хорошо проветриваемом месте под крышей, но не в помещении (там можно хранить только полностью сухие дрова). Лучше всего – в проветриваемом сарае, с воздушным зазором между поленьями, чтобы не появилась плесень.
Нельзя накрывать дрова пленкой (под ней образуется конденсат), складывать к подвал или прямо на землю (дрова будут втягивать влагу).