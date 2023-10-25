Дороги ли дрова нынче и возможно ли снижение цен к зиме?

Пеллеты и брикеты дешеветь не собираются

С пеллетами и брикетами ситуация – более сложная. Поскольку их производят из опилок, которые получают с лесопилок, а лесопильный сектор в целом сейчас находится не в лучшем состоянии, то с сырьем для производства пеллет и брикетов могут возникнуть проблемы – дефицит сырья производители ощущают уже сейчас, и это непременно отразится на цене конечного продукта. Так же, как и в случае с дровами, на цену будет оказывать влияние доступность электричества и газа.

Как пояснил частный продавец брикетов из Пярнумаа, цены на брикеты могли бы вырасти уже сегодня, если бы их не сдерживали нынешние (сравнительно низкие) цены на газ и электроэнергию. По сравнению с прошлым годом ситуация на рынке более спокойная, ажиотажного спроса нет, покупатели выжидают, не упадет ли цена, но этого, вероятнее всего, не произойдет. Кроме того, если зима будет холодной и затяжной, дефицит брикетов и пеллет будет больше, и цена неизбежно пойдет вверх.

Выгоды от вложений ждать придется долго

Какое топливо выгоднее всего покупать жителям Эстонии, живущим в домах с печным отоплением, зависит от конкретного дома и его отопительной системы, отмечают специалисты.По их словам, имеет смысл покупать тот вид топлива, который подходит для их отопительного очага. И в целом нет смысла переходить на какой-то другой вид топлива, так как изменение отопительной системы – довольно дорогое удовольствие, а окупить затраты на изменения отопительной системы удастся лишь спустя десятилетия. Так как в этом году может быть дешевле топить дровами, в следующем году – газом, еще через год – пеллетами, и так далее.“Жители Эстонии из дров наиболее высоко ценят берёзу, – говорит Дзюба, – потом идёт ольха. Хвойные породы выбирают люди, живущие в домах с закрытой системой отопления, так как эти дрова „стреляют“ и ими не топят открытые камины“.Наиболее востребованны дрова из серой ольхи. Более высокая теплотворная способность черной ольхи и березы тоже вызывает спрос, но такая древесина требует более длительной сушки – не менее двух лет. „Ольха серая продается по самой низкой цене и потому очень популярна, но ценят ее и за комфорт – она высыхает за весну-лето. Далее следует черная ольха, а осенью – еще и хвойный лесной сушняк, который немного дороже серой ольхи, но, по сути, им можно уже сразу топить. На мой взгляд, в доме с печным отоплением лучшее топливо – дрова, но все зависит от того, у кого какой отопительный прибор. Например, для дровяного газового котла нужны ясень или береза с высокой теплотворной способностью, но они также должна быть высушенными не менее 2–3 лет“, – объясняет Ива.