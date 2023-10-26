ЭКСПЕРТ | Самое время покупать квартиры в новострое или реновированных домах советских времен

„Клиентов на рынке недвижимости немного. Сейчас на самом деле, если вы готовы покупать новострой, то для этого очень хорошее время. Можно получить выгодное предложение по цене как за саму квартиру, так и дополнительные бонусы“, – сказал Кузнецкий в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

Он отметил, что кредит в среднем берут на 30 лет, и в какой-то момент ставка Euribor начнет падать. „Сейчас есть возможность купить квартиру по более выгодной цене, чем это будет через пять или семь лет. С одной стороны, некоторое время придется платить более высокий Euribor, но и банковская маржа сейчас ниже, чем два года назад. Когда Euribor снова упадет, вы будете в выигрыше по сравнению с теми, кто будет покупать квартиру на тот момент“, – отметил маклер.