ЭКСПЕРТ | Самое время покупать квартиры в новострое или реновированных домах советских времен(6)
На рынке недвижимости сейчас то время, когда можно и нужно искать хорошие сделки, так как продавцы новостроя делают выгодные предложения и дополнительные бонусы, банки конкурируют между собой за клиентов, а ставка Euribor в какой-то момент упадет, считает маклер Антон Кузнецкий, пишет rus.err.ee.
„Клиентов на рынке недвижимости немного. Сейчас на самом деле, если вы готовы покупать новострой, то для этого очень хорошее время. Можно получить выгодное предложение по цене как за саму квартиру, так и дополнительные бонусы“, – сказал Кузнецкий в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.
Он отметил, что кредит в среднем берут на 30 лет, и в какой-то момент ставка Euribor начнет падать. „Сейчас есть возможность купить квартиру по более выгодной цене, чем это будет через пять или семь лет. С одной стороны, некоторое время придется платить более высокий Euribor, но и банковская маржа сейчас ниже, чем два года назад. Когда Euribor снова упадет, вы будете в выигрыше по сравнению с теми, кто будет покупать квартиру на тот момент“, – отметил маклер.
Он считает, что основной рост ставки Euribor уже отыгран, и если он продолжится в дальнейшем, то вряд ли будет таким же значительным.
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