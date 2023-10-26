Хотите переехать в Испанию? Эта испанская деревня обойдется вам как один не самый дешевый дом
Деревня Сальто-де-Кастро в муниципалитете Самора на северо-западе Испании попала в заголовки газет еще в прошлом году, когда была выставлена на продажу всего за 260 000 евро – меньше, чем средняя цена квартиры в Барселоне, пишет Delfi Dom&Sad.
Поселок был куплен бизнесменом Оскаром Торресом Гальего примерно за 300 тысяч евро, и он планировал перестроить анклав для развития местного туризма. Те, кто владел деревней до Торреса, приобрели поселок еще в начале 2000-х годов и также намеревались превратить его в туристический центр.
Спустя 12 месяцев деревня снова выставлена на продажу по цене, почти вдвое превышающей ту, за которую она была куплена. Торрес выполнил некоторые архитектурные работы и подал документы в местные органы власти, но не может завершить запланированную застройку из-за своей бизнес-стратегии, сообщает портал недвижимости Idealista.
Что входит в продажу?
За 580 000 евро счастливый покупатель получит 44 дома, бар, хостел, бассейн и спортивную площадку, а также церковь и старое здание казармы, где раньше размещалась гражданская гвардия. Здесь есть даже аптека и полицейский участок – все, что обычно бывает в испанской деревне.
Сама Сальто-де-Кастро находится в нескольких минутах езды от границы с Португалией, в самом сердце биосферного заповедника ЮНЕСКО Meseta Ibérica. Из деревни открывается великолепный вид на реку Дуоро, а число солнечных дней в году здесь достигает 135.
Однако заинтересованным лицам придется действовать быстро, поскольку интерес к покупке заброшенной деревни уже проявлен, и цена может превысить 600 000 евро.
В прошлом году, когда деревня была выставлена на продажу, агенты по продаже недвижимости утверждали, что для того, чтобы сделать Сальто-де-Кастро пригодной для жизни и начать привлекать посетителей владельцу понадобится примерно два миллиона евро.
Почему Сальто-де-Кастро оказалась заброшена?
Сальто-де-Кастро была построена в 1940-х годах электроэнергетической компанией Iberdrola для обеспечения жильем рабочих, строивших близлежащую плотину. В 1980-х годах из-за нехватки рабочих мест люди стали покидать поселок, и к 1989 году в нем не осталось ни одного жителя.
И вот уже более 30 лет он стоит пустой.
Финансовый крах 2008 года приостановил планы прежних владельцев, и в итоге они решили выставить Сальто-де-Кастро на продажу в 2022 году в надежде, что кто-то другой сможет воплотить их туристические замыслы в жизнь.
Многие сельские испанские деревни страдают от старения населения, поскольку молодые люди переезжают в города или рожают меньше детей, чем предыдущие поколения. В результате местные власти поощряют иностранцев к переезду, предоставляя им гранты на переезд и денежные выплаты.
Например, в деревне Рубаи в Галиcии, расположенной всего в нескольких сотнях километров от Сальто-де-Кастро экспатам предлагают до 150 евро в месяц за проживание. Местные власти надеются увеличить число учащихся в местных школах, стимулируя переезд семей в деревню.