Хотите переехать в Испанию? Эта испанская деревня обойдется вам как один не самый дешевый дом

Поселок был куплен бизнесменом Оскаром Торресом Гальего примерно за 300 тысяч евро, и он планировал перестроить анклав для развития местного туризма. Те, кто владел деревней до Торреса, приобрели поселок еще в начале 2000-х годов и также намеревались превратить его в туристический центр.

Спустя 12 месяцев деревня снова выставлена на продажу по цене, почти вдвое превышающей ту, за которую она была куплена. Торрес выполнил некоторые архитектурные работы и подал документы в местные органы власти, но не может завершить запланированную застройку из-за своей бизнес-стратегии, сообщает портал недвижимости Idealista.

Что входит в продажу?

За 580 000 евро счастливый покупатель получит 44 дома, бар, хостел, бассейн и спортивную площадку, а также церковь и старое здание казармы, где раньше размещалась гражданская гвардия. Здесь есть даже аптека и полицейский участок – все, что обычно бывает в испанской деревне.

Сама Сальто-де-Кастро находится в нескольких минутах езды от границы с Португалией, в самом сердце биосферного заповедника ЮНЕСКО Meseta Ibérica. Из деревни открывается великолепный вид на реку Дуоро, а число солнечных дней в году здесь достигает 135.

Однако заинтересованным лицам придется действовать быстро, поскольку интерес к покупке заброшенной деревни уже проявлен, и цена может превысить 600 000 евро.

В прошлом году, когда деревня была выставлена на продажу, агенты по продаже недвижимости утверждали, что для того, чтобы сделать Сальто-де-Кастро пригодной для жизни и начать привлекать посетителей владельцу понадобится примерно два миллиона евро.

Почему Сальто-де-Кастро оказалась заброшена?

Сальто-де-Кастро была построена в 1940-х годах электроэнергетической компанией Iberdrola для обеспечения жильем рабочих, строивших близлежащую плотину. В 1980-х годах из-за нехватки рабочих мест люди стали покидать поселок, и к 1989 году в нем не осталось ни одного жителя.

И вот уже более 30 лет он стоит пустой.