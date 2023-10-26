Ремонт и стройка
26.10.2023, 17:51

Скандальная строительная компания обанкротилась

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jarhe Photography | Shutterstock

Правление строительной компании Eviko AS, которая минувшей весной приступила к санации, подало заявление о банкротстве. Более 170 предприятий ждут оплаты долгов на миллионы евро, пишет dv.ee.

Информацию о том, что руководство решило обанкротить Eviko и уже представило соответствующее заявление, подтвердила советник компании по санации Сирье Таэль, сообщает Äripäev.

По ее словам, Eviko собиралась погасить старые долги за счет средств, полученных от новых заказов, однако новые заказы у предприятия, увы, иссякли.

Как рассказывает Таэль, в следующую среду состоится судебное заседание, на котором будет решено, что делать с заявлением Eviko о банкротстве. Никаких больших сюрпризов при этом ожидать не стоит, предполагает она.

Читайте подробнее на dv.ee.

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