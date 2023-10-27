Банк о рынке недвижимости: мы привыкли к буму, теперь ситуация нормализуется

По мнению Танеля Ребане, действительно, количество сделок на рынке недвижимости несколько снизилось, и сегодня эти цифры также попали в статистику. Однако это следует рассматривать не как спад, а как возвращение к норме после длительного периода аномалий. „Если в Эстонии за один месяц все банки выдают жилищные кредиты на сумму около 150 млн евро, то в исключительные месяцы эта сумма возрастала до 200 млн евро – это очень большой рост“, – рассказал он.

Поскольку в настоящее время объем выданных кредитов снова снизился до 145-150 млн евро, то, по мнению Ребане, ситуацию можно считать вполне нормальной и ожидаемой. „Активность сделок сейчас близка к оптимальной – например, эстонские банки по-прежнему выдают в два раза больше кредитов на покупку жилья, чем латвийские“, – проиллюстрировал он.

Хотя различия между соседними странами заключаются в основном в ценах на недвижимость, Эстонию можно сравнить с Литвой, которая по количеству сделок вдвое превосходит нас. Можно сказать, что мы привыкли к тем цифрам, которые достигли пика во время бума, и на самом деле нынешнюю ситуацию следует назвать спокойной и соответствующей ожиданиям.

Однако он видит другую тенденцию в так называемой недвижимости первого и второго эшелонов, где больше сделок происходит в основных районах с существующими объектами. „Мы наблюдаем рост доли вторичной недвижимости и снижение доли новостроек, что означает, что те люди, которые могут позволить себе недвижимость, ищут более доступные альтернативы“, – сказал Ребане. Однако, поскольку общий рост цен поставил застройщиков в положение, при котором они боятся рисковать, значимость новых проектов в ближайшем будущем может еще более снизиться.

Что касается Euribor, то его пик в последний раз прогнозировался на осень этого года, но сейчас мнения экспертов несколько разошлись. Тем не менее, сложилось единое мнение, что мы очень близки к пику. „Это означает, что в настоящее время пока нет оснований ожидать снижения стоимости заимствований“, – отметил Ребане.