ФОТО И ВИДЕО | В Эстонии собираются строить необычный развлекательный центр посреди природы

Специальное архитектурное и инженерное решение дает возможность трансформировать место проведения мероприятия в соответствии с различными потребностями. Polaris Arena вместит аудиторию от нескольких сотен до пяти тысяч посетителей.

Учитывая, что в комплексе должны разместиться парковка, фестивально-ярмарочная площадка, кейтеринг, палатка и многое другое, Polaris Arena ищет участок земли площадью от 20 га. Землю могут предлагать органы местного самоуправления, государство, частные лица и фонды недвижимости. В идеале земельный участок должен находиться не менее чем в 30 км от города, в живописном месте.