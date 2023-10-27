ФОТО И ВИДЕО | В Эстонии собираются строить необычный развлекательный центр посреди природы(4)
В Эстонии появится первая многофункциональная арена для проведения мероприятий за пределами городов, на лоне природы. В настоящий момент подыскивается подходящее место, пишет портал Gloss.ee.
Специальное архитектурное и инженерное решение дает возможность трансформировать место проведения мероприятия в соответствии с различными потребностями. Polaris Arena вместит аудиторию от нескольких сотен до пяти тысяч посетителей.
Учитывая, что в комплексе должны разместиться парковка, фестивально-ярмарочная площадка, кейтеринг, палатка и многое другое, Polaris Arena ищет участок земли площадью от 20 га. Землю могут предлагать органы местного самоуправления, государство, частные лица и фонды недвижимости. В идеале земельный участок должен находиться не менее чем в 30 км от города, в живописном месте.
Смотрите, как может выглядеть Polaris Arena!
В будущем Polaris Arena сможет организовывать практически все – от ярмарок, рождественских ярмарок и спортивных соревнований до летних дней, театральных представлений и концертов всемирно известных артистов.
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