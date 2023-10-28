Как снизить в холода потери тепла через окна?(1)
Цены на тепло в этом отопительном сезоне хоть и ниже, чем в прошлом, но тоже „кусаются“. Чтобы наши читатели не „топили улицу“, специалисты по установке, обслуживанию и ремонту окон поделились советами, как сохранить тепло в доме, используя самые простые способы, пишет „МК-Эстония“.
Встарину в жилых домах – и в богатых замках, и в бедняцких избушках – окна никогда не делали большими. Наши разумные предки уже тогда знали, что именно через окна и двери уходит из помещения больше всего тепла (в наше время ученые даже подсчитали: через окна – 40% и через двери – 20%). И если от дверей при всем желании не избавиться, то уж окна делали как можно меньше. Проходит немного света – и ладно. А то и вовсе обходились без окон.
Многие помнят, как еще до появления пластиковых окон с приходом холодов утепляли деревянные рамы. Делать это было необходимо, поскольку они действительно пропускали не только холодный ветер, но порой даже и снег заметало в щели. Хотя на отоплении в те времена не экономили, и о батареи можно было даже обжечься, по телевизору показывали социальную рекламу: „Берегите тепло!“. И способов утеплить „свистящие“ рамы было немало.
Несмотря на популярность современных пластиковых стеклопакетов, деревянные окна используют до сих пор в тысячах квартир – по разным причинам. Кого-то смущает стоимость пластиковых окон и необходимость после их установки делать ремонт – хоть и мелкий, но все же тоже траты. Кто-то сомневается в их безвредности для нашей среды обитания, тогда как способность деревянного окна обеспечивать естественную вентиляцию не вызывает сомнений. В домах, имеющих историческую и архитектурную ценность, установка пластикового стеклопакета может быть и вовсе недопустима, а в арендованной квартире такие вещи решает не жилец, а арендодатель. Кроме того, современные деревянные окна - очень красивы, хотя так же, как и старые, подвержены усыханию, деформации и прочим возрастным болезным.
Впрочем, пластиковый стеклопакет – тоже не спасение: при длительной эксплуатации без надлежащего ухода современное окно может почти так же сквозить, как и старая деревянная рама. Если с приходом зимы в квартире холодно (даже вопреки большим счетам за отопление), начинается поиск, откуда дует, и выясняется, что дуть может откуда угодно: сверху или снизу створки, из-под уплотнителя, из-под подоконника, из откосов.
Если руки из правильного места
Мастер по обслуживанию окон Роберт Абрамов объясняет, что у деревянного окна – две главные „болезни“: дуть может из щели между рамой и стеклом или неплотно прилегающей к раме створки. И с этими проблемами можно справиться своими руками, если руки „растут из правильного места“.
Для долговременного эффекта утеплять деревянные окна лучше в два этапа: сначала желательно избавиться от продувания из-под стекол (для этого можно использовать силикон, который работает намного лучше старой замазки и значительно дольше сохраняет свои свойства). Затем устранить щели в рамах.
„Силиконовый санитарный герметик вполне подойдет, чтобы уменьшить выдувание тепла через зазоры между стеклом и рамой. Можно, кстати, взять не санитарный, а аквариумный, с защитой от грибка и плесени, – советует мастер. – Какой бы герметик вы ни предпочли, важно, чтобы он выдерживал максимально низкие для нашей местности температуры. Тогда утепление гарантированно будет эффективным“.
По словам мастера, в идеале для этой цели – снять раму, вынуть стекла, зачистить раму от старой замазки, краски, грязи и т. п. , посадить стекла на слой герметика, заменить рейки и штапики на новые и покрыть стыки двойным слоем силикона.
Но если проведение таких работ не представляется возможным, можно просто нанести силикон поверх зазоров с обеих сторон стекла. Этот способ тоже работает, хотя и менее эффективно, и не слишком надолго.
В случае деревянных окон тепло просто улетучивается сквозь зазоры между рамой и створками. С этой проблемой помогает справиться уплотнитель. И тут можно воспользоваться как современными материалам, так и дедовскими способами.
В строительном магазине можно приобрести, например, уплотненный поролон на самоклеящейся основе, разнообразные резиновые уплотнители на клеевой подложке (важно так подобрать толщину уплотнителя, чтобы окно закрывалось без усилия, но при этом не сквозило), можно купить и специальную липкую ленту для окон.
А наиболее бюджетным остается старый дедовский способ. Ткань, вату или, что удобнее всего, поролоновые полоски, которые можно забить в щели любой конфигурации, скручиваем в плотный жгут и при помощи столового ножа заталкиваем в пропускающие холод зазоры. Сверху наклеиваем полосу смоченной в мыльном растворе бумаги или ткани – и готово. Тепло никуда не денется.
Лучше без самодеятельности
По сравнению с деревянными, пластиковые окна – дело новое, даром что первым пластиковым окнам в Эстонии уже более 25 лет. Когда они только появились в нашей стране, считалось, что такое окно прослужит вечно, не причиняя владельцу никаких хлопот. Однако выяснилось, что без надлежащего обслуживания модный стеклопакет точно так же способен начать свистеть и выпускать тепло, как и старая деревянная рама.
Если с деревянными окнами на помощь придут неизменные поролон и бумага, то что делать с пластиковыми? Причин, почему пропадает герметичность, к счастью, – не так много.
Представитель фирмы Aknaremont Андрей перечисляет: часто в процессе эксплуатации окна разрушаются, и выпадает пена, которой заполняют шов между рамой и стеной, в итоге в дыру сквозит. Также расшатываются замки из-за постоянного открывания и закрывания окна, и оно перестает плотно закрываться. Также могут отойти от стеклопакета пластиковые штапики, или высыхает и изнашивается резиновый уплотнитель окна.
Специалист предостерегает: иногда очень соблазнительно воспользоваться советом неспециалиста, но „человека с опытом“, который рассказывает, как исправил точно такую же проблему за сущие копейки с помощью купленных в интернете случайных, но „идеально подходящих“ запчастей и материалов, возможно, изначально даже предназначенных вовсе для других целей.
Андрей советует проводить обслуживание окон ежегодно, не маскировать проблемы с помощью дедовских средств типа пакли в щелях и не пытаться чинить окно наугад: „Чем дольше мы эксплуатируем неисправное окно, тем дороже в конце концов выйдет ремонт“.
Мастер Александра из фирмы Akendeteenus говорит, что люди пытаются ремонтировать пластиковые окна сами, но в результате только больше портят окно: „Уплотнители, которые продаются как на „Алиэкспрессе“, так и у нас в магазинах, люди часто клеят не вместо „родных“ уплотнителей, а рядом с ними. Каждое третье окно, которое приходится ремонтировать, – уже с приклеенным дополнительным уплотнителем.
И это очень плохо, потому что слой уплотнителя становится слишком толстым, и это может послужить причиной поломки фурнитуры. Может сломаться редуктор – когда ручка окна вертится на 360 градусов, а окно не открывается. Это значит, что фурнитура лопнула, не выдержала, и такой ремонт станет значительно дороже, чем вызов мастера, который просто поменял бы уплотнители и выполнил обслуживание“.
По словам мастеров, то, что пользователи могут сделать для своих пластиковых окон самостоятельно, – это содержать их в чистоте и не забывать смазывать механизм и уплотнители. Перевести окно из летнего положения в зимнее тоже можно без помощи профессионалов, на эту тему можно найти видеоруководство в интернете.
Можно использовать липкую ленту для герметизации щелей – но важно помнить, что отрывается лента зачастую вместе с краской.
Заменить подстекольный уплотнитель и уплотнительные резинки на раме тоже возможно в домашних условиях. Впрочем, это делать самостоятельно, не имея опыта, – плохая идея, лучше обратиться к специалисту.
Иначе как бы не остаться на зиму вообще без окон.