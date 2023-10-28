Как снизить в холода потери тепла через окна?

Встарину в жилых домах – и в богатых замках, и в бедняцких избушках – окна никогда не делали большими. Наши разумные предки уже тогда знали, что именно через окна и двери уходит из помещения больше всего тепла (в наше время ученые даже подсчитали: через окна – 40% и через двери – 20%). И если от дверей при всем желании не избавиться, то уж окна делали как можно меньше. Проходит немного света – и ладно. А то и вовсе обходились без окон.

Многие помнят, как еще до появления пластиковых окон с приходом холодов утепляли деревянные рамы. Делать это было необходимо, поскольку они действительно пропускали не только холодный ветер, но порой даже и снег заметало в щели. Хотя на отоплении в те времена не экономили, и о батареи можно было даже обжечься, по телевизору показывали социальную рекламу: „Берегите тепло!“. И способов утеплить „свистящие“ рамы было немало.

Несмотря на популярность современных пластиковых стеклопакетов, деревянные окна используют до сих пор в тысячах квартир – по разным причинам. Кого-то смущает стоимость пластиковых окон и необходимость после их установки делать ремонт – хоть и мелкий, но все же тоже траты. Кто-то сомневается в их безвредности для нашей среды обитания, тогда как способность деревянного окна обеспечивать естественную вентиляцию не вызывает сомнений. В домах, имеющих историческую и архитектурную ценность, установка пластикового стеклопакета может быть и вовсе недопустима, а в арендованной квартире такие вещи решает не жилец, а арендодатель. Кроме того, современные деревянные окна - очень красивы, хотя так же, как и старые, подвержены усыханию, деформации и прочим возрастным болезным.