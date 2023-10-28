Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Предприниматель: недвижимость на Бали дает 40% доходности

„Клиенты, сдающие виллы в субаренду, будут получать арендную доходность в размере 20%. Если они перепродадут виллы, то доходность составит 40%“, – рассказал Плоомпуу в эфире радио Äripäev .

По словам девелопера, столь высокая доходность возможна в основном благодаря низким ценам на строительство. „Все зависит от собственного капитала, банки кредиты не дают“, – поделился предприниматель. По его словам, он единственный эстонец, который занимается подобным бизнесом на острове.

По словам Плоомпуу, причина высокой доходности – экзотичность острова Бали (по сравнению, например, с Испанией) и более высокие риски.

Среди клиентов – молодые эстонцы (им продано 7 вилл), а также иностранцы, живущие на острове: австралийцы, ирландцы, дубайцы. „Из Дубая в последнее время много интересующихся – там нас уже порекомендовали некоторые клиенты“, – рассказывает предприниматель.