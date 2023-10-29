Скоро праздники: сколько стоит снять загородный домик на Новый год?

„МК-Эстония“ узнала, сколько это стоит, отличаются ли новогодние цены от стоимости домов на обычных выходных и какие нюансы надо учитывать при краткосрочной аренде.

Если вы хотите найти объявление о сдаче дома от частника и связаться с ним напрямую, то задача – эта не из простых.

Например, в начале октября на сайте okidoki.ee такие объявления можно было пересчитать по пальцам одной руки, и вряд ли каждый смог бы там найти что-то подходящее.

А в разделе с предложениями товаров и услуг Facebook Marketplace и вовсе из двух имевшихся на тот момент вариантов ни один не годился для того, чтобы там отметить праздники.

Небольшой выбор есть в агентствах недвижимости, а также на известных порталах недвижимости kv.ee и city24.ee. Более широкий ассортимент – на сайтах, которые традиционно предлагают услуги размещения посуточно – booking.com и airbnb.com.

Почему же предложения так трудной найти? Значит ли это, что с бронированием надо поспешить, иначе ничего не останется?

В Рождество цены ниже

„Дома редко предлагают в краткосрочную аренду через порталы недвижимости, скорее такие объявления можно найти в группах в социальных сетях или на сайтах гостиничных компаний и, конечно же, на Booking или Airbnb. Многие люди, сдающие в аренду дома – особенно те, которые расположены в местах с природной красотой – также обзавелись лояльной клиентурой, которая возвращается в одно и то же место снова и снова“, – комментирует руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

Она говорит, что цены на аренду на данный момент стабилизировались, но при краткосрочной аренде стоимость домов может вырасти и даже увеличиваться в разы в выходные и праздничные дни – в зависимости от спроса и, например, из-за каких-то многолюдных крупных мероприятий.