Скоро праздники: сколько стоит снять загородный домик на Новый год?(3)
Уже середина осени, и сейчас – самое время подумать о праздновании Нового года. Если хочется собраться на праздники всей семьей или отметить Новый год вместе с друзьями, либо же просто вырваться на природу и насладиться зимним антуражем, то самое оптимальное решение – снять домик за городом.
„МК-Эстония“ узнала, сколько это стоит, отличаются ли новогодние цены от стоимости домов на обычных выходных и какие нюансы надо учитывать при краткосрочной аренде.
Если вы хотите найти объявление о сдаче дома от частника и связаться с ним напрямую, то задача – эта не из простых.
Например, в начале октября на сайте okidoki.ee такие объявления можно было пересчитать по пальцам одной руки, и вряд ли каждый смог бы там найти что-то подходящее.
А в разделе с предложениями товаров и услуг Facebook Marketplace и вовсе из двух имевшихся на тот момент вариантов ни один не годился для того, чтобы там отметить праздники.
Небольшой выбор есть в агентствах недвижимости, а также на известных порталах недвижимости kv.ee и city24.ee. Более широкий ассортимент – на сайтах, которые традиционно предлагают услуги размещения посуточно – booking.com и airbnb.com.
Почему же предложения так трудной найти? Значит ли это, что с бронированием надо поспешить, иначе ничего не останется?
В Рождество цены ниже
„Дома редко предлагают в краткосрочную аренду через порталы недвижимости, скорее такие объявления можно найти в группах в социальных сетях или на сайтах гостиничных компаний и, конечно же, на Booking или Airbnb. Многие люди, сдающие в аренду дома – особенно те, которые расположены в местах с природной красотой – также обзавелись лояльной клиентурой, которая возвращается в одно и то же место снова и снова“, – комментирует руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
Она говорит, что цены на аренду на данный момент стабилизировались, но при краткосрочной аренде стоимость домов может вырасти и даже увеличиваться в разы в выходные и праздничные дни – в зависимости от спроса и, например, из-за каких-то многолюдных крупных мероприятий.
„Повышение цен, безусловно, повлияет на Новый год, но, вероятно, в меньшей степени – на Рождество, которое традиционно является для эстонцев скорее домашним праздником, – отмечает руководитель портала City24.ee. – Когда речь идет о спросе на краткосрочную аренду недвижимости, стоит иметь в виду главным образом время, место и возможные события. Некоторые красивые места, возможно, уже забронированы на Новый год. Школьные каникулы, когда у семей появляется больше времени, чтобы заняться чем-то вместе, также могут удивить высоким спросом“.
В целом количество предложений по аренде домов, по словам Карин Ноппель-Кокеров, – невелико: в долгосрочную аренду в Эстонии через портал недвижимости City24.ee можно в течение месяца найти 100–150 домов и около десятка коттеджей. Она отмечает, что цены сильно варьируются в зависимости от расположения и состояния зданий и колеблются от 400 до нескольких тысяч евро в месяц.
Новый год – не сезон
„На самом деле отдельного предложения на Рождество и Новый год не существует. Рынок аренды домов является скорее нишевым продуктом и имеет свою клиентуру. Если вообще можно говорить о сезонности, то чаще дома сдают на короткий срок в летние месяцы, чтобы можно было отдохнуть с семьей или друзьями. Другое дело, конечно, что канун Нового года – это именно тусовка, и немногие домовладельцы хотят сдавать свое жилье под вечеринки“, – комментирует аналитик Uus Maa Kinnisvarabüro Ристо Вяхи.
По его словам, уровень цен на аренду домов по сравнению с прошлым годом не изменился. Однако скидки делают в случае тех типов недвижимости, которые требуют дорогостоящих дополнительных расходов (электрическое отопление и т. д.).
„Среднюю цену аренды дома назвать невозможно, поскольку каждый дом – уникален, и его расположение и т. д. тоже имеет значение“, – поясняет Вяхи, который добавляет, что спешить с арендой не стоит, так как новогодняя ночь все-таки не имеет признаков сезонности.
„Поскольку портал недвижимости www.kv.ee не очень ориентирован на рынок краткосрочной аренды, у нас для краткосрочной аренды по всей Эстонии представлено всего около 10 домов, – комментирует Кристиана Пыльд, менеджер по маркетингу и коммуникациям портала. – Мы сами не настолько хорошо знаем этот рынок, чтобы с полной уверенностью оценивать его поведение. Однако недвижимость правильного ценового сегмента и расположения, с правильным размером и добавленной стоимостью всегда – ходовой товар“.
Поэтому, делает вывод Пыльд, можно предположить, что если вам нужен определенный и подходящий дом к Рождеству и Новому году, то следует начинать его искать и, возможно, бронировать уже сейчас.
О дефектах сообщайте сразу
Если вы нашли подходящий вариант дома, то важно знать определенные нюансы. Например, можно ли отменить бронирование в случае непредвиденных обстоятельств и придется ли гостям нести ответственность за испорченную мебель либо испачканный текстиль.
„При бронировании жилья стоит уделить время ознакомлению со всеми описаниями размещения и условиями, применимыми к договору, включая условия оплаты и отмены. Например, когда нужно платить за проживание и предусмотрен ли штраф за отмену бронирования, – комментирует юрист-руководитель отрасли отдела бизнеса Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Мерли Сийтан. – Штраф может быть взят из пред-оплаты. Организатор размещения имеет право потребовать как залог, так и предоплату, но в обоих случаях информация об этих условиях должна быть предоставлена во время бронирования“.
Сийтан отмечает, что при выборе дома также следует тщательно проанализировать свои потребности и ожидания и принять соответствующее решение.
„Если помещению причинен ущерб, и арендодатель жилья может доказать, почему он возник, в зависимости от обстоятельств собственник имеет право удержать залог в соответствии с размером требования о возмещении убытков или потребовать компенсировать расходы, – говорит представитель департамента. – Поэтому важно при заезде в объект размещения и обнаружении дефектов (например, если что-то сломано или испачкано) немедленно сообщить об этом поставщику услуг“.