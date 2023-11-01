На месте легендарного ночного клуба в центре Таллинна появится нечто новое

Объект конкурса расположен в районе высотных зданий Маакри в Таллинне. Сейчас недвижимость и окружающаяя ее территория отрезаны от центра города и представяляют из себя изолированное место, приходить в которое у жителей города прямых причин нет. Найденное в рамках конкурса решение должно наполнить пространство постоянными жителями, жизнью и светом, достойнами сердца города.

„Жилая недвижимость является предпосылкой функционирующего города“, — сказал член жюри конкурса идей и бывший глава Союза архитекторов Эстонии Юлар Марк, подчеркнув положительное влияние будущего высотного здания на ближайшие окрестности.“Центр города и район Маакри остро нуждаются в жителях для поддержания баланса в использовании городского пространства“, — пояснил он.

Конкурс идей направлен на поиск современного архитектурного решения, которое украсит центр Таллинна, а также будет направлено в будущее с точки зрения материалов и строительных приемов. Новое многофункциональное здание должно обогатить общественное пространство столицы, повысить качество жизни во всем высотном районе Маакри. Большая часть здания будет отведена под квартиры. Также в нем расположатся коммерческие помещения и площади общественного назначения: например, кафе или ресторан, художественная галерея, смотровая площадка. „В районе Маакри имеется уникальная возможность строить высотные здания. Поместится их там немного, поэтому ожидания от каждого дома высоки, — сказал Марк. — Здание не должно оказывать агрессивного и высокомерного воздействия на ближайшее окружение“.

„В первую очередь город ждет высотного здания нового типа, чего-то такого, чего не принесли Таллинну построенные ранее аскетичные и даже холодные на вид высотки“, — сказал член жюри, архитектор городского пространства Таллиннского центра стратегии Яак-Адам Лоовеэр. Одна из целей конкурса – улучшить качество уличного пространства в окрестностях планируемого здания.