Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в сентябре составила 5,68%

По данным Банка Эстонии, в сентябре средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением составила 5,68% годовых. Это на 0,1 процентного пункта больше, чем в августе, и на 2,22 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.