30.10.2023, 11:39
Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в сентябре составила 5,68%
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Средняя процентная ставка по выдаваемым в Эстонии жилищным кредитам в сентябре была ощутимо выше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.
По данным Банка Эстонии, в сентябре средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением составила 5,68% годовых. Это на 0,1 процентного пункта больше, чем в августе, и на 2,22 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.
Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в сентябре, составил 147 млн евро, что на 8 млн евро меньше, чем в августе, а также на 37 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года.
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