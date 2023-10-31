По цене старого гаража в Таллинне можно купить 2-комнатную квартиру в Ида-Вирумаа

„Так называемые гаражные городки, построенные во второй половине шестидесятых годов, а позже в спальных районах Таллинна или, например, в Тарту в конце советской эпохи, к настоящему времени в значительной степени амортизированы, и многие из них были снесены, чтобы освободить место для новых построек. Больше их не строили, и поэтому общее количество таких гаражей с годами уменьшается“, - сказал Уйбомяэ.

По его словам, многие гаражи забросили, поскольку сейчас на автомобилях ездят круглый год, а не оставляют на зиму в гаражах. Кроме того, больше нет необходимости ремонтировать автомобили самостоятельно, а более новые машины чинить „на коленке“ в гараже просто не получится. В результате гаражи выставляют на продажу все чаще, поскольку нынешним владельцам или их наследникам они не нужны. Статистика портала Kinnisvara24 показывает, что за последние полтора года количество предложений о продаже гаражей выросло на 42%.

Гаражи переделывают в микро-дома

В то же время многим гараж нужен, как место для хранения вещей. По словам эксперта по недвижимости CKE Kinnisvarabüroo Таура Тярнова, гаражами в настоящее время в основном пользуются владельцы хобби-автомобилей и мотоциклисты, которые не хотят держать свои транспортные средства под открытым небом. „Гаражи также используют в качестве складов для хранения мебели, техники или другого оборудования, которое не часто требуется в повседневной жизни“, - добавил Тярнов.

Поэтому, несмотря на увеличение предложений продажи, цены на гаражи с каждым годом растут. За последние полтора года их цена выросла на 8%, в среднем по Эстонии достигнув 15 266 евро. По словам Уйбомяэ, в Таллинне гаражи подорожали примерно на 14%, а цена активных предложений выросла до 18 117 евро. „За эти же деньги можно купить требующую ремонта двухкомнатную квартиру в городе в Ида-Вирумаа или в каком-нибудь населенном пункте Южной Эстонии“, - привел пример Уйбомяэ. При этом количество предложений о продаже старых гаражей в столице за год выросло на 44%.