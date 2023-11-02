Началась продажа квартир в новом доме в квартале Лахекалда на глинте Маарьямяэ

По адресу Паэкалда 21 к лету 2024 года будет построено 8-этажное здание энергетического класса А, из окон которого открывается вид на морскую гладь и природу, окрашенную согласно времени года. В квартирах, которые строятся в жилом квартале Лахекалда, будет 1-4 комнаты, а их площадь варьируется от 36 до 124 квадратных метров.

„В квартале Лахекалда уже проживает около 350 семей. Даже в сегодняшней рыночной ситуации мы продолжим строительство следующей очереди, как и планировалось, чтобы обеспечить комплексное развитие квартала и предложить людям лучшую среду проживания“, – прокомментировал Яан Мяэ, руководитель сферы развития недвижимости Merko Ehitus Eesti.

Архитектурное решение дома Паэкалда 21 и следующего за ним дома Паэкалда 19 создано архитекторами Arhitektuuribüro PLUSS. Вокруг домов Merko создает зеленые зоны отдыха для взрослых и детей, а на крышах обоих зданий будут установлены солнечные батареи.

В общем объеме проекта застройки Лахекалда будет построено около двадцати пяти новых многоквартирных домов, в которых запланировано более тысячи квартир. Квартиры в домах Паэкалда 23/1 и Паэкалда 23/2 уже готовы к заселению, и до конца ноября на них действуют специальные предложения в связи с началом продаж квартир в новом доме.