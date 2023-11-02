02.11.2023, 15:34
Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой за последние шесть недель отметки(3)
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в среду опустилась до 4,081%, пишет rus.err.ee.
Речь идет о самом низком показателе за последний месяц с небольшим. Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода была ниже этого показателя 21 сентября, когда она составляла 4,072%.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Euribor вновь достиг уровня выше 4% 15 сентября этого года, после решения Европейского центрального банка продолжить повышение процентных ставок.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.