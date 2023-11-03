Эксперт по недвижимости: мы по-прежнему находимся на самом дне рынка

„Мы по-прежнему находимся на самом дне, но хуже не будет. Запас квартир в новостройках увеличился с весны прошлого года на 50-60%, но теперь он стабилен уже последние шесть месяцев“, – сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер и добавил, что цена в 3000 евро за квадратный метр на данный момент установилась довольно прочно, что также подтверждается разницей всего в 3% между средней ценой и медианной ценой октябрьских сделок.

„Пока большинство сделок совершается с относительно дешёвыми квартирами вторичного рынка, потому что ценовые ожидания продавцов и покупателей в отношении более дорогих объектов ещё не полностью совпадают, – сказал Вахтер, отметив, что некоторые продавцы словно застряли в прошлом, где для того, чтобы получить желаемую сумму, достаточно было просто терпеливо ждать. „Однако разрыв между тем, чего ожидают стороны, уже не очень большой, и рынок демонстрирует признаки восстановления“, – добавил Мартин Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, вот-вот наступит лучший в этом десятилетии момент для покупки нового жилья до того, как начнётся новая волна роста цен. „Все предпосылки для нового роста цен сегодня фактически уже есть – выбор широк, процентные ставки больше не повышаются, уровень инфляции снизился, а реальные зарплаты растут. Однако цены начнут расти только по мере увеличения количества сделок, а до этого ещё пройдёт какое-то время“, – объяснил Вахтер, когда и почему на рынке недвижимости начнётся новый подъем.

В октябре в Таллинне было продано 675 квартир, самая дорогая из которых стоила 674 тысячи евро. Всего с недвижимостью было заключено 844 сделки купли-продажи. Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в Таллинне в сентябре составила около 138 миллионов евро, что на 22% меньше чем в сентябре, и на 27% меньше чем в октябре прошлого года.