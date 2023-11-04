Новые правила сдачи жилья туристам в Турции приведут к росту цен на 30-35%

В ассоциации напомнили, что в Турции с 1 января 2024 года нельзя будет сдавать туристам апартаменты, квартиры и другое жилье без лицензирования и ряда других условий, за нарушения предусмотрены большие штрафы.

„В среднем по рынку расценки на туристическую аренду квартир и иных жилых помещений в Турции со следующего года возрастут в среднем на 30-35%. В том числе и потому, что сократится количество открытых предложений: для многих владельцев квартир, особенно иностранцев, которые купили жилье в целях его сдачи в Турции своим соотечественникам, такой бизнес станет или рискованным, или, если они решатся его обелить, менее выгодным и связанным с множеством формальностей“, - говорится в сообщении.

По подсчетам турецких экспертов, расходы на лицензию, вывески, сбор документов, плату за занятие туристической деятельностью вместе с налогами на такой бизнес составят внушительную часть от „чистой“ платы за аренду. По их мнению, из-за возросших расходов и рисков для собственников между владельцами лицензированного жилья и отелями категорий одна-две звезды может начаться конкуренция за туристов. При этом эксперты подчеркивают, что закон не направлен против туристов. Он призван „обелить“ сегмент и повысить защищенность прав арендаторов.