Недвижимость
06.11.2023, 07:07

Эксперты: изменения Euribor предвещают общее снижение процентных ставок

 
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

По мнению финских экспертов, недавнее падение 12-месячного Euribor указывает на перспективы общего снижения процентных ставок уже в ближайшем будущем, пишет dv.ee со ссылкой на YLE.

На этой неделе произошел значительный сдвиг между ставками Euribor разной продолжительности: 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и уже приближается к уровню 3-месячного Euribor.

Исторически общеевропейские межбанковские процентные ставки с более длительным сроком были выше, чем краткосрочные.

По словам главного экономиста финского Säästopankki Хенны Микконен, падение 12-месячной ставки Euribor ниже шестимесячной ставки указывает на возможное общее снижение процентных ставок уже в ближайшем будущем.

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