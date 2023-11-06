Эксперты: изменения Euribor предвещают общее снижение процентных ставок

На этой неделе произошел значительный сдвиг между ставками Euribor разной продолжительности: 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и уже приближается к уровню 3-месячного Euribor.

Исторически общеевропейские межбанковские процентные ставки с более длительным сроком были выше, чем краткосрочные.

По словам главного экономиста финского Säästopankki Хенны Микконен, падение 12-месячной ставки Euribor ниже шестимесячной ставки указывает на возможное общее снижение процентных ставок уже в ближайшем будущем.