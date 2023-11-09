ФОТО и ВИДЕО | Кризис во всей красе. Вместо современного жилого района под Таллинном — пустые дома, грязь и недостроенные стены

Стены на углу пересечения Пийбе мнт и Сырмусе теэ в Ягала начали возводить в прошлом году. На совершенно пустом месте – там нет ни школ, ни магазинов, ни, вероятно, хорошего общественного транспорта. Только лес и поле. Проезжающим казалось единственной логичной версией, что в этом месте строится новый многоквартирный дом для офицеров расположенной через дорогу воинской части.