09.11.2023, 07:07
ФОТО и ВИДЕО | Кризис во всей красе. Вместо современного жилого района под Таллинном — пустые дома, грязь и недостроенные стены(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Этой зимой в новом районе под Таллинном Jägala Kodud жизнь должна была бить ключом. Но сейчас здесь можно видеть лишь пару пустующих домов и стены. Гигантская стройка заброшена и утопает в грязи, пишет Ärileht.
Стены на углу пересечения Пийбе мнт и Сырмусе теэ в Ягала начали возводить в прошлом году. На совершенно пустом месте – там нет ни школ, ни магазинов, ни, вероятно, хорошего общественного транспорта. Только лес и поле. Проезжающим казалось единственной логичной версией, что в этом месте строится новый многоквартирный дом для офицеров расположенной через дорогу воинской части.