Из-за бесхозных канализационных труб жители дома в Мустамяэ страдают от обилия крыс

На улицу Таммсааре в столичном районе Мустамяэ программа „Зеркало“ приехала из-за канализационных труб, которые оказались бесхозными.

И все бы ничего, да только за канализацией, как и за любыми другими коммуникациями, нужен уход. Иначе - жди беды. Например, активно расплодились крысы, живущие в канализационных колодцах.

А жительница дома Лидия однажды даже едва не провалилась в эту самую канализацию, ведь все тут буквально дышит на ладан.

Столичному водоканалу Tallinna Vesi особо и дела нет. С одной стороны, оно и понятно. Ведь, как правило, то, что находится на территории квартирного товарищества и принадлежит этому самому квартирному товариществу (КТ). А тут случилась какая-то явная неувязочка. Канализация идет по территории КТ, а принадлежит по старинке водоканалу. И компания Tallinna Vesi придумала изящное решение проблемы - передать амортизированные в конец трубы товариществу.

Но в правлении товарищества заявили, что если водоканал хочет передать трубы на баланс дома, то нужно их сперва отремонтировать. А то ведь получается, что 50 лет никто ничего с трубами не делал, а товарищество должно расхлебывать.

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