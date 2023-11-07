Недвижимость
07.11.2023, 10:41

ТОП фирм недвижимости: лидер не боится смелых решений

 
Mainor Ülemiste - девелопер таллиннского бизнес-городка Ülemiste City.
Mainor Ülemiste - девелопер таллиннского бизнес-городка Ülemiste City.
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

В ТОП фирм недвижимости по версии Äripäev вошли 82 предприятия. Лидером рейтинга нынешнего года стала фирма Mainor Ülemiste - девелопер таллиннского бизнес-городка Ülemiste City, в прошлом году занимавшая в нем лишь 11-ю строчку, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.

Как рассказывает глава Mainor Ülemiste Урсель Вельве, в 2020 году, в разгар коронакризиса, руководство компании приняло решение начать строительство нового здания Alma Tominga Maja на участке по адресу ул. Сеписе, 7 в городке Ülemiste City.

Строительство здания, которым занимался консорциум Nordecon и NOBE, было завершено в конце 2022 года.

Второе место в рейтинге досталось Linnakodu – эта фирма до сих пор вообще не фигурировала в ТОПах фирм недвижимости. На третьем месте — Kapitel, одна из крупнейших компаний по недвижимости в странах Балтии.

Читайте подробнее на dv.ee.

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