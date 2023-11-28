ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как обменять большую квартиру на маленькую? Имею ли я право требовать возмещения разницы?

„Я пенсионер и хочу обменять свою трехкомнатную квартиру на однокомнатную. Я даже нашел заинтересованную молодую семью, которая хочет жить в квартире побольше.

Пожалуйста, разъясните, возможен ли такой обмен официально. Как это оформить? Сейчас ведь в объявлениях нигде не предлагается возможность обмена. Если я получу квартиру поменьше, молодой семье придется выплатить мне какую-то дополнительную сумму. Должны ли мы официально провести оценку обеих квартир? Надо ли указывать в договоре сумму обмена?“ – спрашивает читатель.