Недвижимость
28.11.2023, 11:39

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как обменять большую квартиру на маленькую? Имею ли я право требовать возмещения разницы?

 
ФОТО: Michael Dechev | Shutterstock

Читатель Maaleht интересуется, как действовать, если он хочет обменять свою большую квартиру на более маленькую.

„Я пенсионер и хочу обменять свою трехкомнатную квартиру на однокомнатную. Я даже нашел заинтересованную молодую семью, которая хочет жить в квартире побольше.

Пожалуйста, разъясните, возможен ли такой обмен официально. Как это оформить? Сейчас ведь в объявлениях нигде не предлагается возможность обмена. Если я получу квартиру поменьше, молодой семье придется выплатить мне какую-то дополнительную сумму. Должны ли мы официально провести оценку обеих квартир? Надо ли указывать в договоре сумму обмена?“ – спрашивает читатель.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии