Банк о рынке недвижимости: тон по-прежнему задают квартиры вторичного рынка

„Количество заключенных договоров и средний размер кредита являются первыми признаками некоторого улучшения состояния рынка недвижимости“, –прокомментировала статистику руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер и добавила, что в целом настрой покупателей жилья в последние 2-3 месяца был оптимистичным, и интерес к кредитам растет.

По словам Пехтер, интерес к переезду из старого дома в новый, более просторный, явно вырос, но на то, чтобы довести сделку до конца, требуется время. „Основным препятствием для покупки нового жилья становится продажа имеющегося, на которую сейчас уходит значительно больше времени, чем раньше. В то же время, для многих семей продажа их нынешнего жилья является неизбежным условием для заключения новой сделки“, – пояснила Пехтер.

Руководитель Bigbank считает, что тон по-прежнему задают сделки с квартирами вторичного рынка, которые стоят значительно меньше, чем квартиры в новостройках. „Финансовая грамотность населения выросла, и, исходя из недавнего опыта, можно утверждать, что покупатели уже достаточно хорошо продумывают свои кредитные потребности и возможности, прежде чем обращаться в банк“, – сказала глава Bigbank.