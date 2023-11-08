Покупатели жилья в новостройке оказались в ловушке контракта, который они не заключали

Осенью прошлого года члены квартирного товарищества Uuspere 7 обнаружили, что из–за небрежности управляющей недвижимость ю компании у них образовался финансовый убыток.

А именно: компания A4 Haldusteenused не заключила договор с Eesti Energia, который позволил бы квартирному товариществу продавать в сеть электричество, произведенное солнечными панелями.

В результате товарищество поставляло в сеть электричество без разрешения, и Eesti Energia наложила на них штраф почти в тысячу евро. И хотя ситуация возникла по вине управляющей компании, убытки легли на плечи жителей дома.