Покупатели жилья в новостройке оказались в ловушке контракта, который они не заключали(2)
Люди, купившие жилье у девелопера Invego, получили впридачу договор обслуживания, который они не заключали, но расторгнуть не могут. Лучший способ решить возникшую проблему – обратиться с иском в суд, считают жильцы, пишет dv.ee.
„Мы в растерянности“, – заявил журналистам Äripäev житель квартала Tiskreoja в таллиннском микрорайоне Тискре.
Осенью прошлого года члены квартирного товарищества Uuspere 7 обнаружили, что из–за небрежности управляющей недвижимостью компании у них образовался финансовый убыток.
А именно: компания A4 Haldusteenused не заключила договор с Eesti Energia, который позволил бы квартирному товариществу продавать в сеть электричество, произведенное солнечными панелями.
В результате товарищество поставляло в сеть электричество без разрешения, и Eesti Energia наложила на них штраф почти в тысячу евро. И хотя ситуация возникла по вине управляющей компании, убытки легли на плечи жителей дома.