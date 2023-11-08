Недвижимость
08.11.2023, 12:08

Покупатели жилья в новостройке оказались в ловушке контракта, который они не заключали

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jirapong Manustrong | Shutterstock

Люди, купившие жилье у девелопера Invego, получили впридачу договор обслуживания, который они не заключали, но расторгнуть не могут. Лучший способ решить возникшую проблему – обратиться с иском в суд, считают жильцы, пишет dv.ee.

„Мы в растерянности“, – заявил журналистам Äripäev житель квартала Tiskreoja в таллиннском микрорайоне Тискре.

Осенью прошлого года члены квартирного товарищества Uuspere 7 обнаружили, что из–за небрежности управляющей недвижимостью компании у них образовался финансовый убыток.

А именно: компания A4 Haldusteenused не заключила договор с Eesti Energia, который позволил бы квартирному товариществу продавать в сеть электричество, произведенное солнечными панелями.

В результате товарищество поставляло в сеть электричество без разрешения, и Eesti Energia наложила на них штраф почти в тысячу евро. И хотя ситуация возникла по вине управляющей компании, убытки легли на плечи жителей дома.

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