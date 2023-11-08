ФОТО | На Майорке продают дом Колумба

Впрочем, дом интересный и точно один из самых старых на острове. Он был построен в XIV веке на склоне живописного холма, причём часть его стен — своды пещеры. Недавно домик отреставрировали, сохранив аутентичность. А спальни назвали в честь кораблей Санта-Мария, Пинта и Нинья.