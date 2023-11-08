Недвижимость
08.11.2023, 14:03

ФОТО | На Майорке продают дом Колумба

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: vulcano | Shutterstock

На Майорке выставлен на продажу дом стоимостью 3,9 млн евро. По легенде, первооткрыватель мог провести здесь юные годы, но никаких доказательств нет, сообщает телеграм-канал „Недвижимость в Испании“.

Впрочем, дом интересный и точно один из самых старых на острове. Он был построен в XIV веке на склоне живописного холма, причём часть его стен — своды пещеры. Недавно домик отреставрировали, сохранив аутентичность. А спальни назвали в честь кораблей Санта-Мария, Пинта и Нинья.

Вокруг дома разбит сад и выкопан вполне современный бассейн.

Подробнее смотрите ТУТ.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии