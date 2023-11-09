Исследование: на что жители Эстонии в первую очередь обращают внимание при покупке нового жилья

За этими критериями следуют по доле важности наличие парковочных мест, большое количество света в квартире и наличие балкона или террасы. „Людям в первую очередь важно, чтобы их ежемесячные затраты оставались разумными и предсказуемыми, а квартира соответствовала их потребностям. По сравнению с предыдущими годами, при планировании все больше отталкиваются от расположения недвижимости. Это значит, что люди все больше ищут квартиры в конкретном районе,“ рассказала Анастассия Лесмент из Kantar Emor. „Также все важнее становится наличие кладовой – это один из влиятельных факторов при выборе квартиры, а ее отсутствие чаще всего называли в качестве причины для недовольства уже приобретенной недвижимостью,“ добавила Лесмент.

Среди тех, кто планируют покупку недвижимости в новостройках в Таллинне или его окрестностях, выше всего спрос на трехкомнатные квартиры. Для этих людей наиболее привлекательными районами по-прежнему являются центр Таллинна, Пыхья-Таллинн и Кристийне. „Популярность центра Таллинна и района Кристийне все же с годами уменьшается, и потенциальные покупатели все больше рассматривают варианты покупки новой квартиры в волостях в окрестностях Таллинна,“ отметила Анастассия Лесмент.

Среди планирующих покупку и недавно приобретших недвижимость людей наиболее популярным застройщиком Эстонии является Merko, за ним следуют Endover, Liven, Bonava, YIT Eesti и Arco Vara. Самыми престижными застройщиками считают Merko, Liven, Invego, Kaamos и Hepsor. „Люди, которые планируют покупку жилья в новостройке или недавно приобретали недвижимость, замечают отличия между застройщиками и присваивают брендам различные качества. Например, Merko считают надежным, качественным и профессиональным застройщиком с хорошим расположением новостроек. Liven ценят как создателя трендов с отличающимся стилем, представляющего модный дизайн и бросающегося в глаза отменным маркетингом,“ прокомментировала Лесмент.

В исследовании брендов недвижимости Kantar Emor были задействованы 25 брендов застройщиков. В исследовании затрагивались известность и престижность застройщиков, пожелания людей, планирующих покупку недвижимости в новостройках в Таллинне или его окрестностях, а также опыт тех, кто недавно приобрели недвижимость. В исследовании приняли участие 430 человек. Онлайн-исследование проходило в октябре.