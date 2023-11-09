Лучшее деревянное строение 2023 года – здание государственной гимназии Пельгулинна
На ежегодной конференции по деревянной архитектуре в 21-й раз было объявлено лучшее деревянное строение года – здание государственной гимназии Пельгулинна.
По словам одного из авторов работы-победителя, архитектора Отта Альвера (архитектурное бюро Arhitekt Must), при проектировании и строительстве здания большое внимание было уделено устойчивым решениям.
„В случае с государственной гимназией Пельгулинна было желание максимально широко использовать дерево в качестве материала. Дерево выполняет как главные, так и второстепенные роли – от несущей конструкции до фрезерованных перил, от акустической стеновой панели до кессонной потолочной балки. Дерево нуждается во всесторонней реабилитации в строительном секторе, что обусловлено более широкой экологизацией строительства“.
Архитекторами лучшего деревянного строения года являются Отт Альвер, Альвин Ярвинг, Мари Расс, Кайре Койду, Йынн Соонисте, Катрин Вильберг, Лизетт Эйст, Каролийне Куус (архитектурное бюро Must), архитекторами интерьера – Тармо Пийрметс и Анни Лео (бюро внутренней архитектуры Pink) и ландшафтными архитекторами – Мирко Тракс, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт, Карин Бахманн, Катарийна Лепику (ландшафтные архитекторы Kino).
По словам члена жюри конкурса, руководителя отдела строительства и жилья Министерства климата Каи Паэ, государственная гимназия Пельгулинна – это крупнейшее общественное деревянное здание в Эстонии, создание которого позволило получить богатый опыт и знания об использовании дерева в архитектуре.
„Завершение строительства государственной гимназии Пельгулинна является важной вехой в эстонской архитектуре, которая не может остаться незамеченной. Насколько большой урок мы сможем вынести из этого опыта, функционирования здания и воздействия на его обитателей, и какой след будет иметь здание в ландшафте эстонской деревянной архитектуры, покажет время и наш дальнейший интеллектуальный труд“, – сказала Кая Паэ.
Больше всего жюри в победной работе впечатлила принципиальность авторов в применении древесины. Жюри отметило и сложное инженерно-техническое решение, уютный и свободный от иерархии интерьер, в котором деревянный материал также используется в различных видах и формах обработки. „Помимо последовательности в применении древесины, обращает на себя внимание также приятный микроклимат помещений и общественное пространство открытых площадок здания, которое нацелено на окружающее сообщество и переносит демократическую атмосферу интерьера здания на окружающее модернистское городское пространство“, – добавила Кая Паэ.
По словам организатора конкурса Эрика Конзе, победитель конкурса этого года является образцом использования древесины в проектировании общественных зданий.
„Цель конкурса лучшей деревянной постройки года – показать, насколько многообразно и со вкусом можно использовать экологически чистую древесину в архитектуре. Мы также хотим отметить как частные дома, так и постройки общественного сектора, которые задают направление развития деревянной архитектуры и служат примером для других“, — сказал Эрик Конзе.
Помимо главного приза, были вручены призы и в других номинациях. Специальный приз ESTPLY за лучший интерьер из древесины получил дом Пыро (авторы Ханна Каритс и Мари Хунт), приз Raitwood за лучшее решение фасада – загородный дом Клоогаранна (архитектурное бюро Peeter Pere), а приз Arcwood за использование клееной древесины – Мульгиский образовательно-развлекательный центр (архитектурное бюро NÜÜD). Кроме того, жюри отметило Павильон Ласнамяэ Таллиннского дома искусства (архитектурное бюро Salto), получивший признание за продвижение деревянной архитектуры, а также работу студентов-архитекторов Эстонской художественной академии „Млечный Путь“ за использование других видов решений.
На конкурс, организованный Союзом лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии, поступило 30 работ. Цель конкурса – популяризация использования древесины в архитектуре будущего.