Лучшее деревянное строение 2023 года – здание государственной гимназии Пельгулинна

По словам одного из авторов работы-победителя, архитектора Отта Альвера (архитектурное бюро Arhitekt Must), при проектировании и строительстве здания большое внимание было уделено устойчивым решениям.

„В случае с государственной гимназией Пельгулинна было желание максимально широко использовать дерево в качестве материала. Дерево выполняет как главные, так и второстепенные роли – от несущей конструкции до фрезерованных перил, от акустической стеновой панели до кессонной потолочной балки. Дерево нуждается во всесторонней реабилитации в строительном секторе, что обусловлено более широкой экологизацией строительства“.

Архитекторами лучшего деревянного строения года являются Отт Альвер, Альвин Ярвинг, Мари Расс, Кайре Койду, Йынн Соонисте, Катрин Вильберг, Лизетт Эйст, Каролийне Куус (архитектурное бюро Must), архитекторами интерьера – Тармо Пийрметс и Анни Лео (бюро внутренней архитектуры Pink) и ландшафтными архитекторами – Мирко Тракс, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт, Карин Бахманн, Катарийна Лепику (ландшафтные архитекторы Kino).

По словам члена жюри конкурса, руководителя отдела строительства и жилья Министерства климата Каи Паэ, государственная гимназия Пельгулинна – это крупнейшее общественное деревянное здание в Эстонии, создание которого позволило получить богатый опыт и знания об использовании дерева в архитектуре.

„Завершение строительства государственной гимназии Пельгулинна является важной вехой в эстонской архитектуре, которая не может остаться незамеченной. Насколько большой урок мы сможем вынести из этого опыта, функционирования здания и воздействия на его обитателей, и какой след будет иметь здание в ландшафте эстонской деревянной архитектуры, покажет время и наш дальнейший интеллектуальный труд“, – сказала Кая Паэ.