СОВЕТЫ | Как подготовить дачу к приходу зимы

„Звучит банально, но самый простой совет – перед тем, как покинуть дачу проверить, все ли окна и двери закрыты и заперты. Часто что-то остается открытым. По статистике, более 2/3 взломов и краж происходят просто благодаря открытым окну или двери, – рассказал исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев. – Также случалось, что птицы или животные пользовались возможностью и на зиму устраивали на даче жилище или забирались туда в поисках пищи. В открытое окно также может попасть вода или снег“.

Готовя дачу к зимнему сезону, обязательно следует подумать о протечках воды и замерзании труб, а также о возможных повреждениях от штормовых ветров.

Николаев пояснил, что уровень риска у дачных домов выше, чем у обычного жилья, поскольку постоянного присмотра за ними обычно нет. Например, если замерзнет трубопровод или произойдет какая-то другая авария с водой, может случиться так, что утечка будет обнаружена лишь через несколько недель или месяцев, а к тому моменту ущерб уже может быть очень велик. Даже если вода из прорванной трубы течет лишь тонкой струйкой, за несколько месяцев она может причинить массу проблем.

То же самое касается, например, кровельных покрытий. После сильных штормов стоит проверить, не повредил ли ветер кровлю или фасад здания. „Отвалившийся кровельный лист – незначительное повреждение, но, если его вовремя не обнаружить, дождевая вода может попасть в дом, и за нескольких недель или месяцев ущерб окажется гораздо больше“, - отметил Николаев.

Проблемы также может вызвать оставленное на улице имущество, которое просто забыли там или понадеялись, что еще успеют вовремя убрать. В штормовой сезон брошенные вещи могу разлететься и разбить, например, теплицу, окна или даже соседскую машину.

По статистике, наибольший ущерб дачам причиняют аварии водопровода, а за ними следуют кражи и вандализм. Убытки от разлетевшегося от ветра имущества обычно меньше, но они более многочисленны.

Что нужно помнить, готовя дачу к зиме: - Заприте и закройте все двери и окна - Слейте из трубопроводов способные замерзнуть жидкости - После шторма, проверьте дачу на предмет повреждений - Уберите с улицы или закрепите летнюю мебель и прочие вещи, которые может унести ветром - Договоритесь с соседями или знакомыми, чтобы они присматривали за вашим имуществом - Если зимой электричество не требуется, по возможности отключите его с помощью предохранителя - На зиму вывезите наиболее ценное имущество с дачи или скройте его от любопытных глаз