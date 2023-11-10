ВИДЕО | Протечка в одном из туалетов Ласнамяэ стала неразрешимой задачей

Обычно такая проблема быстро решается. Обращаетесь к соседям и председателю квартирного товарищества, вызываете сантехника и всё - утечка устранена.

Однако к соседям сверху попасть не удалось, и Валентина с мужем не долго думая вызвали сантехника, который временно перекрыл воду всему подъезду. Это было, так скажем, „быстрое“ решение, конечно же, не способное устранить первопричину течи. И всё-таки на тот момент потоп был остановлен, но прошло две недели, а проблема так и не решилась.

А может, никакой протечки в квартире наверху и нет. Может, человек просто не выключил воду. А что если с человеком что-то случилось?

С одной стороны, председателя товарищества по-человечески понять можно — кто в здравом уме захочет вламываться в чужую квартиру? Но в такой ситуации кто-то всё-таки должен эту ответственность на себя взять. Тем более, что заливают не только Валентину, но и, очевидно, квартиру этажом ниже. Просто там сейчас никто не живет, а значит, и жаловаться некому.

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