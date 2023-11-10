ФОТО | Окрестности Балтийского вокзала изменятся до неузнаваемости. Там появится здание в форме гриба

По словам вице-мэра Мадле Липпус, последовательное продвижение в рассмотрении детальных планировок важно для выстраивания направления развития Таллинна. „При планировании жилой среды мы считаем важным ее доступность, а также планирование пространства, способствующего продвижению экономичных способов передвижения. В отношении принятой сегодня планировки т.н.Depoo важное значение имеет улица Рейсияте, которая планируется в качестве улицы местного значения и зеленого коридора, в котором будут созданы удобные условия для передвижения всех участников. Для всех новых планируемых зданий и для улицы Рейсияте предусмотрено организовать архитектурный конкурс, всех заинтересованных пригласят высказать свое мнение в рамках общественной презентации детальной планировки“, - отметила Липпус.

Территория детальной планировки в Пыхья-Таллинне площадью 3,12 га находится в квартале, расположенном между улицами Копли, Теллискиви и Рейсияте, в непосредственной близости от творческого городка Теллискиви и Балтийского вокзала. Сейчас там располагаются уличная часть Балтийского рынка и зона уличного питания, в зданиях действуют различные предприятия, в том числе развлекательные. Территория является зоной бывшего завода Балтийской железной дороги, на которой в 1873 – 1874 годах был расширен основной завод и построили депо на шесть мест для локомотивов, а также мастерскую, стены которой построены из известняка и преимущественно сохранились вместе с более поздними пристройками.

Целью планировки является создание пяти грунтов коммерческого назначения на месте участков по адресу ул. Теллискиви, 62, 64, ул. Рейсияте, 7 и 9, разрешение на строительство будет выдано для коммерческого здания высотой от четырех до семи наземных этажей с двумя подземными, а также одного коммерческого здания высотой до 9 наземных этажей с двумя подземными. Также планируется перестройка и расширение котельной и депо.