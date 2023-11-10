ФОТО | Окрестности Балтийского вокзала изменятся до неузнаваемости. Там появится здание в форме гриба
Горуправа на заседании в среду одобрила детальные планировки расположенных в Пыхья-Таллинне участков недвижимости по адресу ул. Теллискиви, 62 и 64, а также расположенных в Кесклинне участков по адресу ул. Адамсони, 12 и ул. Кеваде, 8. Также было принято решение инициировать детальную планировку участка по адресу ул. Аптеэги, 3, 5, 7 и 9.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, последовательное продвижение в рассмотрении детальных планировок важно для выстраивания направления развития Таллинна. „При планировании жилой среды мы считаем важным ее доступность, а также планирование пространства, способствующего продвижению экономичных способов передвижения. В отношении принятой сегодня планировки т.н.Depoo важное значение имеет улица Рейсияте, которая планируется в качестве улицы местного значения и зеленого коридора, в котором будут созданы удобные условия для передвижения всех участников. Для всех новых планируемых зданий и для улицы Рейсияте предусмотрено организовать архитектурный конкурс, всех заинтересованных пригласят высказать свое мнение в рамках общественной презентации детальной планировки“, - отметила Липпус.
Территория детальной планировки в Пыхья-Таллинне площадью 3,12 га находится в квартале, расположенном между улицами Копли, Теллискиви и Рейсияте, в непосредственной близости от творческого городка Теллискиви и Балтийского вокзала. Сейчас там располагаются уличная часть Балтийского рынка и зона уличного питания, в зданиях действуют различные предприятия, в том числе развлекательные. Территория является зоной бывшего завода Балтийской железной дороги, на которой в 1873 – 1874 годах был расширен основной завод и построили депо на шесть мест для локомотивов, а также мастерскую, стены которой построены из известняка и преимущественно сохранились вместе с более поздними пристройками.
Целью планировки является создание пяти грунтов коммерческого назначения на месте участков по адресу ул. Теллискиви, 62, 64, ул. Рейсияте, 7 и 9, разрешение на строительство будет выдано для коммерческого здания высотой от четырех до семи наземных этажей с двумя подземными, а также одного коммерческого здания высотой до 9 наземных этажей с двумя подземными. Также планируется перестройка и расширение котельной и депо.
Горуправа также приняла детальную планировку расположенной в Кесклинне территории площадью 1,09 га на ул. Адамсони, 12, Кеваде, 8 и прилегающей территории. Целью является создание предпосылок для улучшения условий обучения и расширения здания Гимназии Густава Адольфа в месте ее исторического расположения. Также планируется строительство вписывающихся в общую застройку зданий на территории ул. Адамсони, 12.
„Принятие этой планировки ожидалось очень долгое время как со стороны различных департаментов, так и школьного коллектива. В основе решения планировки проведение архитектурного конкурса. Надеемся на быстрое продвижение планировки, чтобы решить проблему нехватки площадей в школе“, - сказала Липпус.
Во время составления детальной планировки в 2021-2022 гг. был проведен конкурс идей для пристройки Гимназии Густава Адольфа, который лег в основу детальной планировки. Конкурс выиграла работа AB Ansambel под названием Jacob, это также продиктовало создание новой пространственной программы школы.
Также было принято решение инициировать детальную планировку территории по адресу ул. Аптеэги, 3, 5, 7, 9. Расположенная в Кесклинне территория находится рядом с Ратушной площадью и улицей Аптеэги и охватывает 0,10 га. Целью составления детальной планировки является дать разрешение на строительство здания высотой 4 и 5 этажей с двумя подземными для создания зданий жилого, общественного и коммерческого назначения. Также планируется обозначить общие условия использования земли, установить решение для поддержания благоустройства, озеленения, условия парковки и расположения техносетей.