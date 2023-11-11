Мызу Хельме с роялями и клавесином продают по цене однушки в Нарве

Площадь исторической недвижимости – более 3 тысяч квадратных метров, то есть актив продается всего за 9,5 евро за „квадрат“. Кроме господского дома, построенного в 1770 году, в состав лота входит усадебный парк в стиле барокко. Мыза Хельме находится в 3 км от волостного центра. Она входит в списки ценных зданий Департамента охраны старины.