Мызу Хельме с роялями и клавесином продают по цене однушки в Нарве(4)
Волость Тырва выставила на продажу мызу Хельме, в которой прежде располагалась сельскохозяйственная школа. Стоимость поместья – всего 30 000 евро, пишет dv.ee.
Площадь исторической недвижимости – более 3 тысяч квадратных метров, то есть актив продается всего за 9,5 евро за „квадрат“. Кроме господского дома, построенного в 1770 году, в состав лота входит усадебный парк в стиле барокко. Мыза Хельме находится в 3 км от волостного центра. Она входит в списки ценных зданий Департамента охраны старины.
Побывавшие внутри участники сообщества любителей эстонских мыз свидетельствуют, что в здании остается множество вещей – в том числе коллекция ветхих клавишных инструментов: роялей, фортепьяно и клавесинов. Ранее мыза Хельме рассматривалась в качестве одной из возможных локаций для музея фортепиано, но в итоге он заработал на мызе Холдре в Валгамаа.