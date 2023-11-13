Принудительная реновация может не состояться в том виде, который поддерживает Европарламет

В марте этого года Европейский парламент поддержал план, согласно которому в ближайшем будущем жилые здания ЕС должны стать значительно более энергоэффективными: класс энергоэффективности должен быть не ниже E к 2030 году и D к 2033 году.

В Эстонии это означало бы, что за десять лет придется отремонтировать десятки тысяч домов. Эта инициатива вызвала много критики, поскольку вряд ли удастся достичь поставленной цели так быстро.

На этой неделе финская вещательная компания Yle сообщила, что принудительной реновации домов может и не быть – страны могут получить разрешение Евросоюза самостоятельно определять объемы реновации, а это будет означать, что требования к ремонту отдельных зданий будут отменены во время переговоров по директивам ЕС.

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