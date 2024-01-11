Эксперт объясняет: какова разумная сумма первоначального взноса при получении жилищного кредита?

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, вопрос о самофинансировании, несомненно, является одной из самых горячих тем при оформлении кредита на покупку жилья: хотя для определенных целевых групп возможно снижение первоначального взноса до 10%, банки уже нередко хотят получить от клиента 20%-ный первоначальный взнос. „Однако 15% – это наиболее распространенный и привычный взнос“, – говорит Ребане.

Однако есть и такие покупатели, которые вносят больше минимальной суммы, предпочитая в качестве собственного взноса 30% или 40% от стоимости недвижимости“. Если раньше эксперты рекомендовали делать минимально возможный первоначальный взнос, то сегодня ситуация изменилась из-за стремительного роста процентных ставок. „Год или два назад я бы рекомендовал вносить как можно меньший процент, но сейчас, безусловно, настало время тщательно продумать размер первоначального взноса“, – говорит Ребане.

Решение о размере собственного взноса зависит от требований банка, финансовых возможностей заявителя и того, как он планирует использовать накопленные деньги. В зависимости от ситуации, возможно, имеет смысл сделать меньший первоначальный взнос по жилищному кредиту, а остальные деньги инвестировать. „Если молодой человек хочет начать инвестировать или уже делает это и рассчитывает заработать на инвестициях больше, чем будет сумма процентов выплачиваемых банку, то всегда стоит рассмотреть возможность внесения минимально возможного первоначального взноса, чтобы инвестировать свободные средства, – говорит Ребане.

Однако если интерес к инвестированию отсутствует, то в условиях высоких процентных ставок имеет смысл по возможности увеличить размер взноса. „Это, прежде всего, разумный шаг, позволяющий снизить ежемесячные процентные расходы, которые в настоящее время по жилищным кредитам довольно высоки“, – поясняет он.