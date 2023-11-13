Самую дорогую усадьбу в Эстонии приобрел малоизвестный предприниматель

Поместье Вихтерпалу, излюбленное место свадебных торжеств, находящееся недалеко от столицы, ожидало покупателя как минимум четыре года. Его продавала действующая в Эстонии международная брокерская компания по элитной недвижимости.

Летом 2020 года тогдашний владелец поместья финн Тимо Юхани Лемберг сообщил Õhtuleht, что поместье выставлено на продажу за 3,2 миллиона евро. В ноябре 2020 года Лемберг умер в возрасте 63 лет, и поместье продали в счет погашения долгов. Окончательная цена продажи неизвестна, но летом этого года в объявлении на kinnisvara24.ee мыза продавалась за 2,9 млн евро.