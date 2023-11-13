Недвижимость
13.11.2023, 07:07

Самую дорогую усадьбу в Эстонии приобрел малоизвестный предприниматель

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Главное здание поместья Вихтерпалу датируется 1820-1830 годами, когда оно принадлежало семье фон Кноррингов.
Главное здание поместья Вихтерпалу датируется 1820-1830 годами, когда оно принадлежало семье фон Кноррингов.
ФОТО: Kinnisvara24.ee

Самое дорогое поместье в стране – мызу Вихтерпалу в Харьюмаа – недавно купил мелкий эстонский предприниматель, о котором в Äripäev до сих пор не было опубликовано ни одной статьи, пишет dv.ee.

Поместье Вихтерпалу, излюбленное место свадебных торжеств, находящееся недалеко от столицы, ожидало покупателя как минимум четыре года. Его продавала действующая в Эстонии международная брокерская компания по элитной недвижимости.

Летом 2020 года тогдашний владелец поместья финн Тимо Юхани Лемберг сообщил Õhtuleht, что поместье выставлено на продажу за 3,2 миллиона евро. В ноябре 2020 года Лемберг умер в возрасте 63 лет, и поместье продали в счет погашения долгов. Окончательная цена продажи неизвестна, но летом этого года в объявлении на kinnisvara24.ee мыза продавалась за 2,9 млн евро.

В итоге мыза Вихтерпалу была продана в конце лета через судебного пристава Элин Вилиппус, поскольку предыдущий владелец задолжал деньги эстонской компании.

Согласно земельной книге, новым покупателем усадьбы является Герт Клаасер, мелкий предприниматель, занимающийся строительством и недвижимостью.

Читайте подробнее на dv.ee.

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