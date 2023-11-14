ВИДЕО | Жительница Маарду заплатила за модульный дом, но товара так и не получила

„Мы заключили с фирмой Ledkauplus OÜ договор на строительство сборного домика. Заказ должен идти два месяца, потом 1,5-2 недели дается на сборку“, - рассказала дачница Татьяна.

Договор о покупке сборного домика стоимостью 30 000 евро был заключен еще в прошлом сентябре. Прошлой зимой он, наконец, прибыл на место. Правда, не на дачу к Татьяне, а на склад фирмы.

„Мы позвонили в компанию, нам сказали, что зимой не строят сборные дома. Сказали, что части пришли, забирайте. Мы согласились, попросили оставить в их ангаре на хранение до мая“, - объяснила она.

Но Татьяне не только показали части домика, лежащие на складе, а еще и предоставили всю необходимую документацию. И, конечно же, договор.

„Наступает май. В компании говорят, что соседи заказали первыми, поэтому сначала им, потом уже нам. В итоге - у нас ничего, и у соседей дом не готов, - подчеркнула Татьяна. - Соседи отдали 20 000 евро. Дом не готов, но уже гниет. Есть плесень“.

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