Жителей многоквартирных домов ждет более щедрое пособие, чем раньше. Но действовать надо быстро
В новом году на реновацию многоквартирных домов будет выделено в два раза больше средств, чем в этом. Несмотря на увеличение суммы пособия, есть опасения, что она будет распределена всего за пару часов, если не минут, с начала приема ходатайств.
Этой весной у квартирных товариществ было всего несколько часов, чтобы подать в KredEx ходатайство о получении пособия на полную реновацию многоквартирного дома. KredEx предстояло распределить 80 млн евро – больше, чем когда-либо прежде. Но еще до конца рабочего дня сумма, выделенная на пособия, закончилась. Председатели товариществ, которые планировали прийти с работы и вечером спокойно подать электронное заявление, так и не получили такой возможности. Проект реновации, над которым долго работали, завершился для них, даже не успев начаться. Для многих товариществ такое развитие событий стало неожиданностью, хотя на самом деле подобную гонку можно было предвидеть: из истории нам известно, что некоторые туры ходатайств на более маленькие суммы заканчивались за считанные минуты.