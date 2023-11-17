Жителей многоквартирных домов ждет более щедрое пособие, чем раньше. Но действовать надо быстро

Этой весной у квартирных товариществ было всего несколько часов, чтобы подать в KredEx ходатайство о получении пособия на полную реновацию многоквартирного дома. KredEx предстояло распределить 80 млн евро – больше, чем когда-либо прежде. Но еще до конца рабочего дня сумма, выделенная на пособия, закончилась. Председатели товариществ, которые планировали прийти с работы и вечером спокойно подать электронное заявление, так и не получили такой возможности. Проект реновации, над которым долго работали, завершился для них, даже не успев начаться. Для многих товариществ такое развитие событий стало неожиданностью, хотя на самом деле подобную гонку можно было предвидеть: из истории нам известно, что некоторые туры ходатайств на более маленькие суммы заканчивались за считанные минуты.

Хотя деньги у государства в виде пособия от Европейского союза (330 млн евро) на увеличение объемов реновации имеются, в этом году принимающие решение по данному вопросу чиновники остались непреклонны и дополнительных средств не выделили, приведя в качестве причины риск перегрева строительного рынка. Зато на новый год обещали увеличить сумму пособия на сто миллионов евро. К настоящему времени запланированная сумма поддержки увеличилась вдвое. По данным объединенного учреждения EAS и KredEx, в следующем туре будет распределено 160 млн евро. Вероника Валк-Сиска, руководитель сферы жилищного хозяйства Министерства климата, которое разрабатывает условия для нового тура подачи ходатайств, говорит, что объем поддержки был увеличен в связи с тем, что многие товарищества в этому году не успели, хотя проекты и ходатайства у них уже готовы и ждут своего часа.