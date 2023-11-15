15.11.2023, 09:37
Ставка шестимесячного Euribor еще больше выросла(14)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к началу этой недели выросла до 4,085%, пишет rus.err.ee.
Речь идет о самом высоком показателе в ноябре 2023 года.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Euribor вновь достиг уровня выше 4% 15 сентября этого года, после решения Европейского центрального банка продолжить повышение процентных ставок.
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