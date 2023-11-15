Эксперт объясняет: как проверить крышу после осенних штормов и перед приходом зимы

„Если шторм сорвал часть крыши, понятно, что нужно действовать быстро и как можно скорее поручить специалистам отремонтировать крышу. Хотя во многих ситуациях воздействие шторма непосредственно глазу не видно, способность крыши удерживать воду страдает, – пояснил эксперт по кровлям Eternit Ханно Круусимаа. – Если проблему не устранить немедленно, вода может месяцами просачиваться в конструкции здания, оставаясь незамеченной. Это может привести к очень серьезным повреждениям конструкций дома, жилых помещений и к проблемам с сохранением тепла“.

Круусимаа отметил, что особенной каждую ситуацию делает кровельный материал: „Жестяные крыши легче, и сильный ветер может сдуть их целиком. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы все детали крыши были установлены правильно. Крыши из более прочных и тяжелых материалов, таких как камень или этернит, устойчивее к ветру“.

Как проверить крышу после сильного шторма или перед ним:

- Проверьте места соединений. Места вокруг дымоходов, стыки у стен, переходы с одной части крыши на другую – обычно это самые слабые места любой крыши, куда в случае повреждения может проникать вода. Области вокруг дымоходов особенно важны, поскольку здесь происходит постоянное расширение и сжатие материалов из-за нагревания и охлаждения, а также другие процессы, которые могут поставить под угрозу гидроизоляцию.

- Пространство вокруг встроенных в крышу окон. Это следующее место, где легко может возникнуть утечка. Мансардные окна обеспечивают хорошее освещение, но при этом нарушают целостность крыши.

- Повреждения от воды на чердаке. Если при внешнем осмотре крыши повреждений не обнаружено, также стоит осмотреть чердак. Признаками опасности являются чрезмерная влажность, плесень и изменение цвета стен, что может указывать на протечку воды. Если помещения размещены непосредственно под крышей, следует поискать отслаивающиеся обои или пузырение краски.