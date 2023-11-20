Построенное знаменитыми архитекторами здание в Старом городе пойдет под снос. На его месте появится отель класса люкс(10)
Застройщик Harju KEK, планирующий устроить в бывшем помещении Министерства экономики на улице Харью роскошный отель, объявил архитектурный конкурс на решение для сооружения во внутреннем дворе комплекса. В результате это офисное здание в стиле модерн, построенное известными эстонскими архитекторами, будет снесено, пишет Ehitusleht.
Исполнительный директор Harju KEK Янек Лехтметс не уточнил, когда именно будет снесено офисное здание, спроектированное архитекторами Тоомасом Рейном и Вельо Каазиком. В приглашении на архитектурный конкурс указано, что обновить находящееся во дворе здание под современные требования гостиницы невозможно, поэтому оно будет снесено, а на его месте запланируют новые сооружения.
Внешняя часть здания Министерства экономики, построенного спустя несколько лет после смерти Иосифа Сталина, сохранится. При его перестройке в гостиницу владелец должен соблюсти особые условия, составленные Департаментом охраны памятников старины.
По мнению ректора Эстонской художественной академии и историка архитектуры Марта Калма, обращенная к улице часть здания Министерства экономики производит спокойный и солидный эффект, поскольку построена со свойственной постсталинской эпохе сдержанностью, когда упростили первоначальный проект и отказались от запланированного декора.
„Дом во дворе представляет собой гораздо более смелое, крутое и прогрессивное решение авторства молодых и дерзких Тоомаса Рейна и Вельо Каазика, - оценил Калм. - С эстетической точки зрения там не к чему придраться“.
Поступило восемь предложений
Архитектурный критик Карл-Даг Лиге три года назад опубликовал в социальных сетях пост в защиту расположенного во дворе дома. Он назвал его одним из самых стилистически чистых примеров волны постсталинского модернизма в эстонской архитектуре и отметил, что Рейн и Каазик, наряду с Мартом Портом и Райне Карпом, являются самыми известными эстонскими архитекторами второй половины ХХ века, а здание, о котором идет речь, стало началом их взлета.
Как получилось, что дом, спроектированный известными архитекторами, вскоре будет снесен? Его судьбу защитники наследия обсуждают уже много лет.
Фирма Harju KEK приобрела недвижимость по адресу Харью, 11 на организованном Riigi Kinnisvara (RKAS) аукционе весной 2019 года. Стартовая цена составляла четыре миллиона евро, всего поступило восемь предложений. Ставшая победителем тендера Harju KEK была готова заплатить за здание чуть больше шести миллионов евро.
В предложении о продаже была указана и позиция Таллиннского департамента городского планирования о том, что строительный комплекс находится на территории, подлежащей охране в качестве памятника старины, поэтому возведение пристроек и надстроек исключено, как и строительство мезонинов или окон на частях крыш, выходящих на улицы Харью и Мюйривахе. Также покупатель был осведомлен, что для реконструкции и реставрации зданий необходимо согласовывать особые условия с отделом охраны наследия Таллиннского департамента городского планирования.
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