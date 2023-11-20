Построенное знаменитыми архитекторами здание в Старом городе пойдет под снос. На его месте появится отель класса люкс

Исполнительный директор Harju KEK Янек Лехтметс не уточнил, когда именно будет снесено офисное здание, спроектированное архитекторами Тоомасом Рейном и Вельо Каазиком. В приглашении на архитектурный конкурс указано, что обновить находящееся во дворе здание под современные требования гостиницы невозможно, поэтому оно будет снесено, а на его месте запланируют новые сооружения.

Внешняя часть здания Министерства экономики, построенного спустя несколько лет после смерти Иосифа Сталина, сохранится. При его перестройке в гостиницу владелец должен соблюсти особые условия, составленные Департаментом охраны памятников старины.

По мнению ректора Эстонской художественной академии и историка архитектуры Марта Калма, обращенная к улице часть здания Министерства экономики производит спокойный и солидный эффект, поскольку построена со свойственной постсталинской эпохе сдержанностью, когда упростили первоначальный проект и отказались от запланированного декора.

„Дом во дворе представляет собой гораздо более смелое, крутое и прогрессивное решение авторства молодых и дерзких Тоомаса Рейна и Вельо Каазика, - оценил Калм. - С эстетической точки зрения там не к чему придраться“.

Поступило восемь предложений

Архитектурный критик Карл-Даг Лиге три года назад опубликовал в социальных сетях пост в защиту расположенного во дворе дома. Он назвал его одним из самых стилистически чистых примеров волны постсталинского модернизма в эстонской архитектуре и отметил, что Рейн и Каазик, наряду с Мартом Портом и Райне Карпом, являются самыми известными эстонскими архитекторами второй половины ХХ века, а здание, о котором идет речь, стало началом их взлета.

Как получилось, что дом, спроектированный известными архитекторами, вскоре будет снесен? Его судьбу защитники наследия обсуждают уже много лет.