Таллинн одобрил строительство многоэтажного здания в форме камня у озера Юлемисте

На участке по адресу Ярвевана теэ, 5 расположено офисное здание и подстанция, а по адресу Ярвевана теэ, 5а по данным строительного реестра находится амортизированный бассейн, который планируется снести, а на его месте построить парковочный дом.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, планируемое здание предусмотрено специально для данного участка, а найденное в результате архитектурного конкурса решение вдохновлено легендой о камне Линды. „Целью составления детальной планировки было расширение имеющегося офисного здания, город при этом поставил условие найти качественное пространственное решение. Зеленый коридор у Ярвевана теэ сохранится в соответствии с планировкой, он соединен с лесом, окружающим озеро Юлемисте“, - сказала Липпус.

Для строительства новых частей здания определена территория преимущественно свободная от растительности, чтобы в интересах качества городского пространства сохранить как можно больше деревьев. В детальной планировке обозначены важнейшие архитектурные требования, которые обеспечат соответствие планируемого здания окружающему пространству. В числе прочего указано требование, чтобы при проектировании здания в основу был взят эскиз бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ под названием „Каменный дом“. Для сокращения влияния климатических рисков и в интересах качества городского пространства планируется создать озеленение на крыше парковочного дома и 120 мест для парковки велосипедов в месте рядом с сетью велодорожек.

В поисках наиболее подходящего решения проведен архитектурный конкурс, в котором победила работа бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ под названием „Каменный дом“. В соответствии с предложенным решением здание будет выше расположенных рядом домов, отличаться своеобразием и связью с легендами района.