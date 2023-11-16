Эксперты по недвижимости: в хорошем состоянии находится лишь пятая часть эстонских мыз

По словам маклера агентства недвижимости Uus Maa Luxum Лий Салусаар, мызы – настолько особенная и дорогая недвижимость, что бывают годы, когда не продается ни одной: „Обычно с мызами совершают 3–4 сделки в год. Например, весной этого года к новым владельцам-предпринимателям перешла мыза Норра в Ярвамаа, а молодая семья начала ремонтировать приобретенную в Пярнумаа мызу Полли“.

По данным портала mois.ee, в Эстонии насчитывается чуть более пары тысяч мыз. 100 лет назад в стране было 1245 главных мыз, 108 пасторских или церковных мыз и почти 600 скотоводческих мыз. „Согласно оценкам, пятая часть из них отремонтирована. Например, известные усадьбы в Кейла-Йоа, Палмсе и Кыуэ находятся в очень хорошем состоянии, но в Эстонии также есть множество мыз поменьше и попроще, из которых примерно 80% не отремонтированы“, - рассказала Салусаар.

По словам руководителя по маркетингу Kinnisvara24 Мартина Матсберга, в настоящее время на портале недвижимости выставлено на продажу шесть мыз. Среди них в лучшем состоянии находится мыза Охту в волости Ляэне-Харью, за которую владелец хочет получить кругленькую сумму – мыза продается за 2,5 миллиона евро.

Помимо Охту, сейчас продаются еще пять мыз поскромнее или в худшем состоянии, цена которых составляет менее миллиона евро. Новых хозяев ищет, например, рыцарская мыза Кудина в Йыгевамаа, состояние которой подходит как для круглогодичного проживания, так и для оказания услуг по размещению. Особняк на 17 комнат с парком стоит 975 000 евро.

Интересной находкой является расположенная в Рапламаа мыза Кехтна в отличном состоянии, цена которой составляет 699 000 евро. В полностью отреставрированном особняке площадью 948 квадратных метров 21 комната.

В 100 км от Таллинна, в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа, продается мыза Удрику с усадебным парком, хозяйственными постройками и запрудным озером. Цена комплекса составляет 600 000 евро, мыза нуждается в полной реконструкции.