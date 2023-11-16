Эксперты по недвижимости: в хорошем состоянии находится лишь пятая часть эстонских мыз
Ежегодно в Эстонии продается 3–4 мызы – самых эксклюзивных объекта недвижимости. Несколько мыз перешли из рук в руки и в этом году. Uus Maa Kinnisvarabüroo и портал Kinnisvara24 подготовили обзор выставленных на продажу мыз и общего состояния мыз в нашей стране.
По словам маклера агентства недвижимости Uus Maa Luxum Лий Салусаар, мызы – настолько особенная и дорогая недвижимость, что бывают годы, когда не продается ни одной: „Обычно с мызами совершают 3–4 сделки в год. Например, весной этого года к новым владельцам-предпринимателям перешла мыза Норра в Ярвамаа, а молодая семья начала ремонтировать приобретенную в Пярнумаа мызу Полли“.
По данным портала mois.ee, в Эстонии насчитывается чуть более пары тысяч мыз. 100 лет назад в стране было 1245 главных мыз, 108 пасторских или церковных мыз и почти 600 скотоводческих мыз. „Согласно оценкам, пятая часть из них отремонтирована. Например, известные усадьбы в Кейла-Йоа, Палмсе и Кыуэ находятся в очень хорошем состоянии, но в Эстонии также есть множество мыз поменьше и попроще, из которых примерно 80% не отремонтированы“, - рассказала Салусаар.
По словам руководителя по маркетингу Kinnisvara24 Мартина Матсберга, в настоящее время на портале недвижимости выставлено на продажу шесть мыз. Среди них в лучшем состоянии находится мыза Охту в волости Ляэне-Харью, за которую владелец хочет получить кругленькую сумму – мыза продается за 2,5 миллиона евро.
Помимо Охту, сейчас продаются еще пять мыз поскромнее или в худшем состоянии, цена которых составляет менее миллиона евро. Новых хозяев ищет, например, рыцарская мыза Кудина в Йыгевамаа, состояние которой подходит как для круглогодичного проживания, так и для оказания услуг по размещению. Особняк на 17 комнат с парком стоит 975 000 евро.
Интересной находкой является расположенная в Рапламаа мыза Кехтна в отличном состоянии, цена которой составляет 699 000 евро. В полностью отреставрированном особняке площадью 948 квадратных метров 21 комната.
В 100 км от Таллинна, в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа, продается мыза Удрику с усадебным парком, хозяйственными постройками и запрудным озером. Цена комплекса составляет 600 000 евро, мыза нуждается в полной реконструкции.
В Ярвамаа, где известные ИТ-предприниматели этой весной приобрели пустовавшую двадцать лет мызу Норра, продается еще одна усадьба – построенная в 1785 году мыза Сейдла вместе с относящимися к главному зданию постройками. Мыза, стоимость которой составляет 350 000 евро, также нуждается в полной реконструкции.
Столько же стоит и мыза Лоодна в Рапламаа с прекрасным ландшафтным садом. Реконструкции здания не закончена.
Поскольку здания мыз, как правило, очень большие, по мнению Матсберга, они лучше всего подходят для оказания туристических и гостиничных услуг, но часто семья владельца также обустраивает в одном крыле здания собственное жилье. Многие отреставрированные мызы используют, как музеи, рестораны, гостиницы, спа-центры или развлекательные заведения, доходы от которых инвестируют в реставрацию. Мызы в очень плохом состоянии часто пустуют, но есть и современно отреставрированные красивые мызные комплексы, находящиеся в частном управлении и ограничивающие доступ посетителей.
По словам Салусаар, реконструкция мызы – сложное и дорогостоящее мероприятие, и поэтому у всех покупателей мыз можно отметить одну общую черту: это люди с особым чувством миссии, которые поставили перед собой задачу сохранять и развивать мызную культуру в Эстонии. „Большинство мыз находятся под охраной, как памятники старины, и к их реставрации предъявляются специфические и зачастую весьма строгие требования, целью которых является историческое восстановление, а не полная переделка. Финансируя реновацию мызы, вы можете подать заявки для использования различных механизмов поддержки, но для этого необходимо, чтобы мыза была частично открыта для публики“, - отметила Лий Салусаар.
Прежде всего в покупке эстонских мыз заинтересованы эстонцы, а также люди других национальностей, которые связаны с Эстонией или ведут здесь бизнес. „Приобретение мызы –не эмоциональная покупка. Это сложный проект в сфере недвижимости и инвестиция для будущих поколений. Каждый владелец мызы должен учитывать, что к нему будут приходить не только друзья и члены семьи, но и множество незнакомых людей, желающих ощутить атмосферу истории и насладиться красивой природой“, - добавил Мартин Матсберг.