Ставка шестимесячного Euribor снизилась

В этом году резких повышений или же снижений показателя „еврибора“ не прогнозируется, но в какой-то мере его ставка может подняться, сообщили „Актуальной камере“ представители Swedbank и SEB.

„Euribor, согласно эстонским правилам, меняется для заемщиков каждый шестой месяц. Это означает, что нужно посмотреть в своем договоре о кредите, в каком месяце стоит дата изменения процентной ставки Euribor. То есть, процентная ставка шестимесячного „еврибора“ фиксируется каждые полгода по показателю на данный месяц“, - пояснила глава сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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