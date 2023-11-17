ЭКСПЕРТ | Как повышение налога с оборота повлияет на выплачивающих жилищный кредит

При расчете верхнего предела жилищного кредита учитывается, что ежемесячные финансовые обязательства заемщика не могут превышать половины его чистого дохода. Тогда вполне вероятно, что человек справится с выплатами по кредиту и ему хватит средств на другие необходимые расходы. „Если раньше банки рассчитывали потенциальный кредитный риск покупателя жилья по процентной ставке в 6%, то теперь расчет ведется по предлагаемой процентной ставке, к которой добавляются еще 2%, то есть ежемесячный платеж по жилищному кредиту рассчитывается в банках по ставке уже почти в 8%“, - пояснила Осипова.

„Налог с оборота повысится на все товары повседневного спроса. Если зарплаты не вырастут, а Euribor останется на нынешнем уровне, то повышение налога с оборота напрямую повлияет на способность людей брать кредиты. Чем выше цена недвижимости, тем менее доступной она становится для многих людей“, - сказала Осипова.

Осипова отметила, что за последний год максимально возможная сумма жилищного кредита для заемщика снизилась примерно на 15%. „Это произошло в первую очередь из-за роста ставки Euribor и высокой инфляции. В наступающем году свое влияние окажет и повышение налога с оборота. Для берущих жилищные кредиты многое зависит от того, на каком уровне установится Euribor в следующем году“, - отметила Осипова.

Она добавила, что в какой-то момент процентные ставки начнут снижаться, и, если зарплаты вновь покажут тенденцию к росту, способность людей брать более крупные кредиты и покупать более дорогую недвижимость снова улучшится.

Руководитель девелоперской компании Endover Роберт Лауд подтвердил, что вступающая в силу с нового года ставка налога с оборота коснется всех застройщиков жилой недвижимости, а конец этого года будет активным в плане продажи новостроек: „Если вы хотите купить квартиру в новостройке и раздумываете, делать это сейчас, в конце года, или отложить решение до нового года, лучше заключить договор в декабре“.