НА ЗАМЕТКУ│В какие цвета нельзя красить маленькую комнату

„Он делает комнаты невыразительными, а тени и углы — более заметными, чего хотелось бы избежать“, — приводит слова профессиональных маляров The Sun.

Есть и другие причины отказаться от белой комнаты: велик риск создать „больничный“ интерьер, который вряд ли будет радовать.

Кроме того, не забывайте о вещах, которыми обставите в комнату после ремонта: на контрасте с белоснежным покрытием стен любой беспорядок будет в два раза заметнее.

Красный цвет — тоже не лучший выбор. Он сделает тесное помещение еще более агрессивным, что может обернутся для вас головной болью, и это не фигура речи.

Если все-таки не можете обойтись без красного, лучше выбрать приглушенные оттенки или остановиться на пастельных, например пыльно-розовом. А яркими акцентами пусть служат аксессуары.