ВИДЕО | В квартире в новом доме потолки оказались как в гараже

Можно, конечно, сказать — а зачем тогда покупал квартиру с такими потолками, если они тебе не нравятся? Но всё дело в том, что Артём приобрёл эту недвижимость ещё на этапе строительства — по сути, ориентируясь на картинки на веб-сайте застройщика. А там всё выглядело несколько иначе.

Когда же Артём обратился к застройщику и указал ему на то, что так дела не делаются, и потолок совсем не годится, то получил ответ — всё сделано по проекту, а потому никакие претензии не принимаются.

С тем же качеством выполнены и колонны, которые, так скажем, „украшают“ интерьер. А ведь изначально застройщик говорил о так называемом „чистовом“ бетоне, а тут им и не пахнет.

На сайте застройщика в разделе „Внутренняя отделка“ указано следующее: „Потолки в квартирах выполнены из высококачественного литого бетона“. Довольно размытое понятие. И возможно именно этим объясняются высокие ожидания Артёма, которые в итоге не оправдались.

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