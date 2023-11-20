ЭКСПЕРТ | Cегодня покупатель недвижимости может выбирать и торговаться(5)
Участники конференции Союза фирм недвижимости Эстонии, обсуждая риски и возможности рынка, пришли к выводу, что в следующем году значительного изменения цен на недвижимость не ожидается.
Руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель отметила, что последнее время развитие экономики было противоречивым. „Предприятия и люди справляются с экономической ситуацией одновременно и хорошо, и плохо. Хотелось бы надеяться, что рост цен закончился и пик процентных ставок тоже пройден. Однако, как говорится, самое темное время бывает перед рассветом. Мы видим рост безработицы так, как этот показатель имеет долгий срок отставания, а также банкротства компаний. Надеемся, что к следующей осени ситуация значительно улучшится“, - говорит Ватсель. Несмотря на сложную экономическую среду, банк не заметил роста числа клиентов, испытывающих трудности, также немногие просили о кредитном отпуске.
Условия кредитования не изменились
По словам Ватсель, условия банка для покупателей жилых объектов не изменились, банк по-прежнему предоставляет клиентам займы. В условиях роста Euribor и конкуренции между банками уменьшилась банковская маржа. В то же время из-за высоких процентных ставок уменьшилась максимальная сумма займа, поскольку, согласно действующим правилам, банк должен добавлять к процентной ставке два процентных пункта при расчете максимальной суммы кредита для клиента.
Профессиональный оценщик Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ Михкель Элисте отметил, что на фоне низкого потребительского доверия дела у людей идут относительно хорошо, так как объем просроченных на более 60 дней кредитов составляет всего 0,11–0,12%. Он также не видит ни одного крупного застройщика, находящегося в опасности банкротства. Тем не менее, он признал, что за пределами Таллинна существуют строительные фирмы, которые обнаружили, что квартиры не удается продать так быстро, как раньше. „Большинство застройщиков хорошо капитализированы“, – подтвердил он.
Член правления AS Hepsor Хенри Лакс согласился, что последние полтора года экономических трудностей сделали жизнь застройщиков сложнее. „Повышая Еuribor Европейский союз пытается снизить инфляцию, что приводит к удорожанию стоимости кредитов для покупателей жилой недвижимости. За каждого клиента приходится бороться“, – сказал Лакс и добавил, что хотя рынок недвижимости функционирует, активность могла бы быть выше.
Сегодняшний покупатель недвижимости может выбирать и торговаться
Прогнозы стоимости сделок купли-продажи недвижимости были относительно ожидаемыми. „Сделки со старыми квартирами в последнее время шли лучше, с новыми – хуже, но серьезные риски не реализовалось“, – сказал Элисте. По его словам, с современного рынка недвижимости исчезли молодые покупатели в возрасте около 20 лет, а также те, кто покупает первую недвижимость для инвестирования. Доминируют более старшие владельцы недвижимости и опытные инвесторы.
Ватсель отметила, что если в 2021 году покупалось много недвижимости стоимостью больше полмиллиона евро, то сейчас продаются объекты стоимостью 250 000–300 000 евро. „Сегодняшний покупатель торгуется. Я не беспокоюсь об этих людях потому, что они покупают в условиях высоких процентных ставок. Когда они начнут снижаться, в семейном бюджете деньги только прибавятся“, - говорит она.
На протяжении последних кварталов цены на новые квартиры оставались стабильными, но несколько уменьшились за счет рекламных предложений. „На рынке видно скрытое понижение цен“, – отметил Лакс. Прогнозируя активность на рынке на следующий год, он полагает, что цены останутся на том же уровне или несколько вырастут. Элисте добавил, что пик цен на вторичном рынке пришелся на третий квартал 2022 года. „Объем предложений не увеличился, исходя из чего можно предположить, что ситуация не ухудшится“, - сказал он.