ЭКСПЕРТ | Cегодня покупатель недвижимости может выбирать и торговаться

Руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель отметила, что последнее время развитие экономики было противоречивым. „Предприятия и люди справляются с экономической ситуацией одновременно и хорошо, и плохо. Хотелось бы надеяться, что рост цен закончился и пик процентных ставок тоже пройден. Однако, как говорится, самое темное время бывает перед рассветом. Мы видим рост безработицы так, как этот показатель имеет долгий срок отставания, а также банкротства компаний. Надеемся, что к следующей осени ситуация значительно улучшится“, - говорит Ватсель. Несмотря на сложную экономическую среду, банк не заметил роста числа клиентов, испытывающих трудности, также немногие просили о кредитном отпуске.

Условия кредитования не изменились

По словам Ватсель, условия банка для покупателей жилых объектов не изменились, банк по-прежнему предоставляет клиентам займы. В условиях роста Euribor и конкуренции между банками уменьшилась банковская маржа. В то же время из-за высоких процентных ставок уменьшилась максимальная сумма займа, поскольку, согласно действующим правилам, банк должен добавлять к процентной ставке два процентных пункта при расчете максимальной суммы кредита для клиента.

Профессиональный оценщик Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ Михкель Элисте отметил, что на фоне низкого потребительского доверия дела у людей идут относительно хорошо, так как объем просроченных на более 60 дней кредитов составляет всего 0,11–0,12%. Он также не видит ни одного крупного застройщика, находящегося в опасности банкротства. Тем не менее, он признал, что за пределами Таллинна существуют строительные фирмы, которые обнаружили, что квартиры не удается продать так быстро, как раньше. „Большинство застройщиков хорошо капитализированы“, – подтвердил он.