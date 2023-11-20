Звукоизоляция в квартире: избавляемся от постороннего шума
Еще совсем недавно звукоизоляция была большой редкостью и встречалась далеко не у каждого. Сейчас же ее можно обнаружить не только в современных новостройках, но и в старых домах. Более того, во многих жилищах она является не только прихотью хозяев, но и обязательной функцией. Furnish Home рассказывает, как сделать звукоизоляцию разных участков, а также другие нюансы борьбы с шумом.
Когда необходима звукоизоляция
Звукоизоляция обязательно нужна в следующих случаях:
1. Из вашей квартиры всегда доносится много шума, но вы не хотите портить впечатление соседей о себе и желаете сохранить с ними доброжелательные отношения.
2. Ваши окна выходят на дорогу или детский сад, из-за чего малыши мешают вам отдыхать во время прогулок.
3. Вы постоянно слышите движение лифта или звуки из подъезда.
4. Вы работаете дома и нуждаетесь в тихой, спокойной обстановке.
5. Вы переехали в новостройку, где жильцы еще долго будут обустраивать свои квартиры и делать ремонт.
Виды шума и борьба с каждым
Прежде чем узнать, как сделать шумоизоляцию в квартире, стоит понять, на какие группы делятся материалы для подобных работ:
звукоизоляционные. Эти материалы снижают уровень звукового давления, тем самым останавливая его волны. Если вы не знаете, что лучше выбрать для звукоизоляции, стоит обратить внимание на железобетон, гипсокартон, кирпич;
звукопоглощающие. Они служат препятствием для звуковых волн, не позволяют им распространяться. К этому виду относят волокнистые, ячеистые или зернистые материалы.
Большинство людей не видят разницу между этими группами, поэтому оба вида называют звукоизоляционными. Но опытные строители понимают эту классификацию. Они знают, как шумоизолировать помещение и подобрать материалы, в зависимости от вида звука:
воздушные — они передаются в воздухе. К ним относят голос, звуки от телевизора или машин за окном;
ударные, которые возникают от столкновения твердых предметов. К этому виду относятся различные ремонтные работы;
структурные. Это могут быть любые звуки, которые слышны во всем доме через стены или вентиляцию.
Специалисты подбирают материал в зависимости от его задачи. Наиболее качественными являются звукоизолирующие конструкции, состоящие из нескольких слоев. Но иногда на материалах можно и сэкономить, если нужно избавиться только от воздушных шумов. На этот случай отлично подойдут волокнистые или пористые структуры.
Ударные шумы хорошо поглощаются с помощью вспененных материалов, а для структурных подойдут эластичные и крепкие прокладочные средства.
Звукоизоляция отдельных участков
Перед тем, как понять, как сделать шумку в квартире, стоит определиться, на каких участках будут проводиться работы. Вы можете выбрать пол, потолок или стены.
Пол
Через плиты панельных сооружений и бетонные перекрытия новых домов может доноситься шум. В таком случае следует уделить внимание полу. Самая значимая часть работы — это плавающая стяжка. Она располагается на прослойках пола и выполняет функцию защиты от звуков.
Для установки стяжки можно использовать плотную минеральную вату, а также изолирующие прокладки для связи со стенами. Если вы планируете класть паркет или ламинат, под него можно расположить рулон из вспененного полиэтилена. С такой защитой вы легко сможете заниматься домашними тренировками, даже прыгать на скакалке, не боясь жалоб соседей.
Потолок
Такой вариант подойдет тем, у кого часто шумят соседи сверху. У многих возникает вопрос — как делать шумоизоляцию потолка, если нельзя увеличить его толщину? В такой ситуации можно решить проблему легкими подвесными панелями. Материал состоит из волокнистой структуры, имеет частую перфорацию.
Также можно совмещать акустический подвесной потолок с базальтовой ватой. Такой способ имеет преимущества как для вас, так и для ваших соседей, так как обе квартиры будут взаимно защищены от звуков.
Стены
Для стен стоит выбрать конструкцию из гипсокартона и звукопоглощающего материала. Во время такой работы в месте между металлическими профилями размещаются плиты, состоящие из минеральной ваты. Плюс такого метода в том, что он экономный, хорошо поглощает ударные и воздушные шумы. Также продаются готовые конструкции в виде многослойных материалов с ячеистой или волокнистой структурой.