Звукоизоляция в квартире: избавляемся от постороннего шума

Ударные шумы хорошо поглощаются с помощью вспененных материалов, а для структурных подойдут эластичные и крепкие прокладочные средства.

Специалисты подбирают материал в зависимости от его задачи. Наиболее качественными являются звукоизолирующие конструкции, состоящие из нескольких слоев. Но иногда на материалах можно и сэкономить, если нужно избавиться только от воздушных шумов. На этот случай отлично подойдут волокнистые или пористые структуры.

структурные . Это могут быть любые звуки, которые слышны во всем доме через стены или вентиляцию.

ударные , которые возникают от столкновения твердых предметов. К этому виду относятся различные ремонтные работы;

воздушные — они передаются в воздухе. К ним относят голос, звуки от телевизора или машин за окном;

Большинство людей не видят разницу между этими группами, поэтому оба вида называют звукоизоляционными. Но опытные строители понимают эту классификацию. Они знают, как шумоизолировать помещение и подобрать материалы, в зависимости от вида звука:

звукопоглощающие . Они служат препятствием для звуковых волн, не позволяют им распространяться. К этому виду относят волокнистые, ячеистые или зернистые материалы.

звукоизоляционные . Эти материалы снижают уровень звукового давления, тем самым останавливая его волны. Если вы не знаете, что лучше выбрать для звукоизоляции, стоит обратить внимание на железобетон, гипсокартон, кирпич;

Прежде чем узнать, как сделать шумоизоляцию в квартире, стоит понять, на какие группы делятся материалы для подобных работ:

5. Вы переехали в новостройку, где жильцы еще долго будут обустраивать свои квартиры и делать ремонт .

4. Вы работаете дома и нуждаетесь в тихой, спокойной обстановке.

3. Вы постоянно слышите движение лифта или звуки из подъезда.

2. Ваши окна выходят на дорогу или детский сад, из-за чего малыши мешают вам отдыхать во время прогулок.

1. Из вашей квартиры всегда доносится много шума, но вы не хотите портить впечатление соседей о себе и желаете сохранить с ними доброжелательные отношения.

Звукоизоляция отдельных участков

Перед тем, как понять, как сделать шумку в квартире, стоит определиться, на каких участках будут проводиться работы. Вы можете выбрать пол, потолок или стены.

Пол

Через плиты панельных сооружений и бетонные перекрытия новых домов может доноситься шум. В таком случае следует уделить внимание полу. Самая значимая часть работы — это плавающая стяжка. Она располагается на прослойках пола и выполняет функцию защиты от звуков.

Для установки стяжки можно использовать плотную минеральную вату, а также изолирующие прокладки для связи со стенами. Если вы планируете класть паркет или ламинат, под него можно расположить рулон из вспененного полиэтилена. С такой защитой вы легко сможете заниматься домашними тренировками, даже прыгать на скакалке, не боясь жалоб соседей.

Потолок

Такой вариант подойдет тем, у кого часто шумят соседи сверху. У многих возникает вопрос — как делать шумоизоляцию потолка, если нельзя увеличить его толщину? В такой ситуации можно решить проблему легкими подвесными панелями. Материал состоит из волокнистой структуры, имеет частую перфорацию.

Также можно совмещать акустический подвесной потолок с базальтовой ватой. Такой способ имеет преимущества как для вас, так и для ваших соседей, так как обе квартиры будут взаимно защищены от звуков.

Стены

Для стен стоит выбрать конструкцию из гипсокартона и звукопоглощающего материала. Во время такой работы в месте между металлическими профилями размещаются плиты, состоящие из минеральной ваты. Плюс такого метода в том, что он экономный, хорошо поглощает ударные и воздушные шумы. Также продаются готовые конструкции в виде многослойных материалов с ячеистой или волокнистой структурой.

Другие советы по борьбе с шумом Если вы уже знаете, как сделать шумоизоляцию самому, то стоит учесть еще некоторые нюансы. 1. Прежде чем начать борьбу с шумом, заделайте щели и стыки на стенах. 2. Заливайте гипсовый раствор в подрозетники, закрывайте промежуток между стеной и пластиковой коробкой. 3. Устанавливайте на стояки вентиляции в ванной звукопоглощающий материал. 4. Такие работы лучше проводить до ремонта или в его процессе. Теперь вы знаете, как сделать шумоизоляцию своими руками в отдельных участках квартиры и сделать свое жилье более тихим и спокойным.